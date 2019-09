Digital dannelse på skoleskemaet: Fremtidens medborgere skal vide, hvad filterbobler og ekkokamre er

3 elever

Sådan er efterskolelivet

Alma Hauge

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Det er at møde en masse nye, forskellige mennesker. Man er tvunget til at finde ud af det med hinanden, selv om man ikke normalt vil gå sammen med dem. Alle, jeg er venner med herovre, er nogle, jeg normalt ikke ville have været sammen med«.

Hvad er det værste?

»Man er sammen med folk hele tiden, så man har ikke nogen pauser, og man kan godt blive ret træt«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Man accepterer, at folk er forskellige. Her er det sådan, at du skal være venner med alle, og det, tror jeg, virkelig er sundt at lære. Du kan heller ikke gå fra konflikter. Man er ligesom fanget her for at løse alle de ting, som møder en«.





Frida Loumann Braun

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Der er hele tiden noget at lave. Så det er fedt at møde nogle andre mennesker, som kan lide det samme, som jeg kan lide«.

Hvad er det værste?

»Det er nok det samme som det bedste. Der er så meget at lave, og der bor andre folk på værelserne. Jeg ved ikke altid, hvornår jeg skal trække mig, fordi der hele tiden er noget at lave, og man er hele tiden sammen med folk«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Det kan ændre ens fremtidsplaner fuldstændig. Det kan også ændre ens person. Jeg tror, man bliver meget mere åben, man kan få meget mere selvtillid og blive bedre til at være sammen med mennesker«.

Bastian Pagh

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Det er dejligt at komme væk fra det hele og være blandt folk på samme alder og med samme interesser som en selv. At komme væk fra forældre og fra at blive passet på hele tiden«.

Hvad er det værste?

»Det værste er, hvis man ikke har ja-hatten på. Hvis man siger fra og siger, at man går ind i sit eget personlige område, så får man virkelig følelsen af at være væk derhjemmefra. Så det er både det bedste og det værste. Men det overskygger på ingen måde de gode ting«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Jeg tror, man lærer at passe sig selv og snakke med andre på en helt anden måde. Uden at man tager et sabbatår kommer man væk fra det hele. Finpudser sig selv, reflekterer over: ’hvem er jeg, og hvad vil jeg gøre med mit liv’«.

