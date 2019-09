På Faxehus Efterskole skal du smide mobilen og lette røven

3 elever

Sådan er efterskolelivet

Sigurd Wilhjelm

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Det er nok, at man mister tidsfornemmelsen. De første tre uger føles som tre måneder, fordi det er så intens en opstart. Pludselig kender man folk, og man har dannet et bånd. Og så er det gået endnu hurtigere, fordi vi ikke har haft mobiler i opstarten, hvilket har gjort det sværere for nogle at trække sig«.

Hvad er det værste ved at gå på efterskole?

»Skiftet fra efterskole til hjem har jeg en meget splittet følelse omkring, for jeg kan godt lide begge steder. Logisk set kunne jeg lige så godt blive på efterskolen hele tiden. Men samtidig har jeg også en længsel efter at komme hjem. Men når jeg så er hjemme, så savner jeg også efterskolen. For jeg kan ikke rigtig finde mig til rette derhjemme, fordi jeg ikke kan nå at omstille mig«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Personlig udvikling. Jeg bruger også året på efterskole, fordi jeg ikke vil starte på stx som 14-årig. Mange siger, at efterskolen er det bedste år i deres liv, og selv om jeg kun har været her i tre uger, kan jeg allerede mærke, at den mening kan jeg tilknytte mig, når jeg er færdig. Jeg tror, at det bygger værdi på sigt. Det er en investering«.

Rebekka Lohse

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Fællesskabet. Det er virkelig fedt at bo og lave alt sammen med nogle på ens egen alder. Man bliver virkelig hurtigt utroligt tætte. Det føles allerede nu, som om vi har kendt hinanden i et år. Jeg er også glad for at være på kunstlinjen, fordi jeg elsker at tegne, og vi får tid til at fordybe os i det«.

Hvad er det værste ved at gå på efterskole?

»Det er værste er nok også, at man er sammen med så mange hele tiden. Det kan være svært trække sig væk og have tid for sig selv, uden at man aktivt skal sige, at nu gider jeg ikke at være sammen med jer. Jeg har gået ture på stranden og ved markerne. Men jeg savner lidt at sidde derhjemme og ikke være på og ikke skulle tænke på noget, og min mor, der kommer med en kop te til mig«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Jeg valgte at tage på efterskole, fordi jeg trængte til at komme væk fra den omgangskreds, jeg var i, og komme ud og møde nogle andre mennesker, og det kan man på en efterskole. Det er også fedt at møde andre, som ikke ligner en selv«.

William Thorsager Bille-Hansen

Hvad er det bedste ved at gå på efterskole?

»Sammenholdet og fællesskabet. Først er folk generte, men rimelig hurtigt er alle rystet sammen. Man åbner virkelig op for en ny person. Jeg er allerede blevet meget mere åben og socialt aktiv i stedet for at sidde derhjemme foran computeren. Derfor er jeg også glad for, at vi har haft mobilfri opstart«.

Hvad er det værste ved at gå på efterskole?

»Det eneste, som er slemt, er vasketøj. Jeg er meget sammen med vennerne, så det kan være svært at finde tid til vasketøj. Først skal det vaskes, så skal det tørres, og til sidst skal det foldes – det er jeg ikke vant til så meget«.

Hvad kan man bruge et år på efterskole til?

»Mit mål er at blive mere moden og få flere sociale færdigheder. Jeg får også tid til at tænke over, hvad det egentlig er, jeg vil bruge mit liv på, inden jeg skal tage min endelige beslutning med uddannelse og karriere«.

