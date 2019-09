Efterskolelærer: Sociale medier udfordrer efterskolernes omfavnende fællesskab

Når efterskoleelever begraver hovedet i telefonen og laver gruppechats for udvalgte venner på de sociale medier, kan det have konsekvenser for fællesskabet. Det mener efterskolelærer Peter Alkjærsig, der netop har undersøgt problemet i sit bachelorprojekt.

Ihver sin seng på et mørklagt efterskoleværelse ligger to teenagere i stilhed. Den enes ansigt er oplyst af et gult lys fra Snapchat-logoet og den andens ansigt oplyst af et blåt lys fra Facebook-appen. Den eneste lyd på værelset er, når en af telefonerne plinger med nye beskeder. De chatter med hver sin vennegruppe hjemmefra eller fra efterskolen.