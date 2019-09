»Decideret spild af tid«: Efterskolernes formand efterlyser nyt optagelsessystem

Det er for bøvlet, at elever, som allerede har bestået 9. klasse og er blevet erklæret uddannelsesparate, skal til optagelsesprøve på gymnasiet efter et år på efterskole, mener Efterskoleforeningens formand, Torben Vind Rasmussen.

Optagelsessystem. Sommerens kaos med optagelsesprøver til gymnasiet har betydet, at omkring 1.200 efterskoleelever i juni skulle til optagelsesprøve- og samtale til gymnasiet, selv om de allerede havde bestået 9. klasses afgangsprøve og var blevet erklæret uddannelsesparate. Det har særligt ramt elever, der har gået i prøvefri 10. klasse på efterskole. Optagelsessystemet har fået massiv kritik, særligt fordi systemet har været svært at gennemskue for elever og forældre. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil lave et helt nyt optagelsessystem, som hun tidligere har udmeldt til Politiken. På Efterskoleforeningens hjemmeside skriver efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, at han er glad for, at ministeren vil ændre reglerne. Han foreslår, at man har reglen »én elev – én prøve« fremover.