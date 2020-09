Engang var de for bønder: Nu konkurrerer efterskolerne om fællesskab, nærvær, rejser og vilde oplevelser

Den allerførste grundsten til efterskolen bliver lagt i anden halvdel af 1800-tallet. Det bliver kaldt højere bondeskole, senere fortsættelsesskole, og er en aftenskole for unge fra landbrugsfamilier. Dengang går langt de fleste kun i skole i syv år, og fortsættelsesskolen er derfor en mulighed for at forstærke sine danskkundskaber efter arbejdstid. Skolerne ligger spredt over hele landet og er selvstyrende. Det kan derfor være svært at sige, præcis hvornår de begynder at dukke op. Men de er siden inspireret af Grundtvig og højskolerne, som opstår i 1844, og menes derfor at have sit ophav samtidig.

Efter krigen bliver Danmark en del mindre end før. Den nye grænse til Tyskland løber langs Kongeåen og efterlader tusindvis af danskere i det nu tyske Nordslesvig. Men de dansksindede familier sender stadig deres unge over åen for at få undervisning i Danmark. I længden bliver det en lang rejse, og man grundlægger derfor skoler på den danske side af åen – i dag kaldes de for Kongeåskolerne. Det bliver de første efterskoler, hvor elever bor på skolen.