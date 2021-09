Kvinden bag 'Efterskolen' på DR3: »Da jeg hørte, hvordan de havde tænkt sig at sige farvel, var jeg sådan, are you kidding me?«

Filminstruktør Thora Lorentzen flyttede fra Nørrebro til en lille by i Nordjylland i et år for at komme tæt på over 120 efterskoleelever. Med sit kamera fandt hun ud af, at efterskolen kan være livsvigtig for ens dannelse, uanset om man kommer fra en lav- eller højindkomstfamilie.