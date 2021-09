Efterskoleforeningen vil ændre reglerne for økonomisk støtte

De seneste fem år er der kommet mangfoldighed på skemaet hos landets efterskoler. Men der skal være endnu mere af den. Det er i hvert fald ambitionen, når Efterskoleforeningen i efteråret vil opstarte et arbejde med at øge fokus på social, kulturel og økonomisk tilgængelighed på landets efterskoler.

»Overordnet er vi stolte af den mangfoldighed, vi har. Jeg synes, at mange efterskoler formår at løfte elever med særlige behov. Og det er vigtigt, for vi er forpligtede på at tage et socialt ansvar«, siger Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.