Fællesskab: På højskolen kan man finde sig selv gennem de andre Efter en periode med fokus på præstation og individualitet søger unge igen ind i fællesskaberne, når de skal finde egne ben at stå på, siger en ungdomsforsker. Og det kan godt være på en højskole.

Jeppe Sand, forstander på Ryslinge Højskole, har gjort sig en iagttagelse blandt eleverne. Hver gang han får nye hold på skolen, sker det samme:

»Hver fredag har vi en fælles dans i forbindelse med vores fysio-dramatiske undervisning. Dansen handler om, at de skal give slip, åbne sig og vise deres glæde sammen. Og det er jo noget, hvor unge mennesker – og jeg selv – normalt skal have adskillige flasker sprut, før man bare danser sammen. Og hver fredag kan jeg så følge med i deres udvikling. Den første fredag starter de helt nervøse, og nogle stiller sig endda ud og vil ikke være med. Men til sidst er det lykken for dem at være sammen om at danse frit«, fortæller Jeppe Sand.

Fællesskaber er vigtige, når unge skal forme sig selv, og landets højskoler er blevet et oplagt sted til det. Ungdomsforsker Maria Bruselius-Jensen fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet ser udviklingen som en modreaktion:

»Jeg tror, at det er en modbølge i en tid, hvor de unge generelt føler sig presset. Der har længe været fokus på præstation og individualitet, mens fællesskaber sjældent trækkes frem, når vi taler ungdomsliv. Men når vi taler fællesskaberne frem, skabes den grundlæggende følelse af at høre til, og at man ikke er helt alene om at klare hverdagens krav«, fortæller Maria Bruselius-Jensen.

En del af noget større

Maria Bruselius-Jensen mener, at fællesskabet er et sted, hvor de unge kan få ro:

»Unge henter støtte og ro i gode fællesskaber, hvor de kan få en pause fra hverdagens pres og blive bekræftet i, at de er okay, som de er«.

I den fredagsdansende flok på Ryslinge Højskole er Klara Hegnet Knudsen på 21 år. Hun oplever netop den ro og støtte i fællesskabet, som Maria Bruselius-Jensen skildrer.

»I folkeskolen og på gymnasiet er man meget fokuseret på sig selv. Det er noget helt andet, når man begynder på højskole. Her får man en helt bestemt brik i puslespillet. Det får mig til at føle mig anerkendt og som en del af noget større, og det, synes jeg, er rigtig fedt«, fortæller Klara Hegnet Knudsen.

For Klara Hegnet Knudsen var fællesskabet en af årsagerne til, at hun valgte at drage på højskole. Hun har tidligere gået på efterskole, hvor hun oplevede større fokus på fællesskab end på det individuelle, som hun mærkede andre steder i skolesystemet:

»Man går meget og tænker over sig selv og analyserer sig selv hele tiden. Og så begynder man på højskole, hvor man bliver en del af et stort virvar. Det, at man pludselig er en del af noget, er befriende, fordi man ikke skal tage stilling til alting alene længere«.

Selv om fællesskab er fedt, kræver det en større og større forpligtelse, jo flere venner de unge samler sig på deres vej, påpeger ungdomsforsker Maria Bruselius-Jensen.

Elever på Den Rytmiske Højskole i Vig spiller, hygger og lærer sammen. Fællesskaber er vigtige, når unge skal forme sig selv, og en højskole er blevet et oplagt sted til det, siger en ungdoms-forsker.

Elever på Den Rytmiske Højskole i Vig spiller, hygger og lærer sammen. Fællesskaber er vigtige, når unge skal forme sig selv, og en højskole er blevet et oplagt sted til det, siger en ungdoms-forsker.

Pligten for de unge bliver at holde kontakten til alle deres fællesskaber, men de sociale medier har gjort det nemmere:

»Der er en enorm vedligeholdelsesdimension. Det bliver en slags forpligtelse, der bliver en del af deres arbejdsopgave som sociale medborgere. Både fordi de gerne vil have et stort netværk, og fordi de digitale muligheder sørger for, at det kan lade sig gøre«.