Med Grundtvig i Afrika: Strandbarer, beachvolly og en anelse mere primitivitet end på en traditionel højskole Zanzibar Højskolen på østkysten af den afrikanske tropeø har i 13 år huset danske og norske elever på fire-måneders højskoleophold, der kombinerer en dansk højskoleoplevelse med praktisk læring i lokale miljøer på Zanzibar og Tanzanias fastland.

Til at begynde med lyder viceforstander Lone Kramer fra Zanzibar Højskolen i Tanzania som et hvilket som helst andet højskolemenneske med hjemsted i Grundtvigs fædreland.

Kvinden sidder imidlertid omtrent 7.300 kilometer fra sit hjemland og er i gang med at forklare, hvad det mon er for en størrelse, hun er daglig leder for. Lone Kramer taler om, at »viden, holdning og handling er ingredienserne i det holdningsbegreb, man kan kalde demokratisk dannelse«.

Zanzibar Højskolen Skolen har eksisteret siden 2004 og befinder sig i Paje på Zanzibars østkyst ud for Tanzania i Østafrika. Der er et forårs- og et efterårshold af fire måneders varighed. Prisen for opholdet er 70.000 kr., som dækker rejse til Zanzibar, kost og logi og en oplevelsestur til Tanzanias fastland undervejs i opholdet.

Hun erkender ligeud, at ordene svarer ret nøjagtigt til de fleste folkehøjskoler derhjemme, men hun er omvendt ikke i tvivl om, at Zanzibar Højskolens usædvanlige placering på Afrikas absolut sidste stop før Det Indiske Ocean repræsenterer en alternativ oplevelse i forhold til et traditionelt højskoleophold.

»Det, vi kan ekstra, er selve det, at vi er placeret et sted, hvor vi meget tydeligt kan se verdens ulighed. Vi kan se nogle af de konsekvenser, globaliseringen har for en befolkning. Du får sat et ekstra perspektiv på, hvem du er. Hvilke privilegier og hvilket ansvar du har. Ikke kun for dig selv. Fordi du som skandinav er så privilegeret, har du også ansvar for at handle på vegne af dem, der ikke selv er i stand til det«, siger Lone Kramer.

I sommer overtog hun den daglige ledelse for Zanzibar Højskolen fra grundlæggeren, Jan Iversen, som bor i Danmark, men fortsat har titel af forstander. Med 13 års eksistens som tilbud til skandinaviske unge mennesker har Zanzibar Højskolen demonstreret usædvanlig holdbarhed udi eksperimentet med at drive højskolevirksomhed uden for landets grænser. Og dermed uden dansk statsstøtte.

I efteråret 2017 tilmeldte 57 elever sig skolen, hvis idégrundlag er at kombinere et længere ophold med indlagte rejser i tropisk Afrika med et mere eller mindre traditionelt dansk højskoleophold. Et luksusophold sammenlignet med lokalbefolkningens vilkår blandt blikskure og sandede veje i den lille vandturismedarling ved navn Paje på Zanzibars østkyst. Men samtidig en skrabet udgave af de luksuriøse hoteller, der titter frem ved den kridhvide badestrand beliggende 100 meter fra Zanzibar Højskolen.

Foto: Jonas Schmidt Hansen Undervisningen foregår altid i det fri, men hytter med stråtag er nødvendige som skærm for solens varme stråler i dagtimerne.

»Vi er her ikke for at frelse Paje, Zanzibar eller Afrika. Vi skal så vidt muligt have et ligeværdigt samarbejde med dem, vi laver projekter med lokalt. Men vi er ikke en hjælpeorganisation. Det er dybest set nok det hvide unge menneske her, der får mest ud af mødet med de lokale. Vi kan håbe, at det også giver de lokale noget på den måde, at de kan se, at der er nogle unge hvide mennesker, som har lidt omtanke og interesse for livet hernede. Som ikke bare er her for at drikke sig fulde på barerne«, siger Lone Kramer.

I elevgruppen skiller den 22-årige 12-tals student Jonas Bork Bosak sig en anelse ud fra mængden. Siden studentereksamen fra Haderslev Katedralskole i sommeren 2015 har han stort set kun befundet sig i Danmark, når han – typisk via tre forskellige jobs ad gangen – har puklet for at skrabe penge sammen til at styre en ubændig rejselyst.

Han rejste i første omgang rundt i Asien i et halvt år, var i efteråret 2016 elev på Krogerup Højskole i Humlebæk og rejste efterfølgende igen af sted på en længere rygsækbaseret rejse til Asien og Australien. Jonas Bork Bosak var således på forhånd fuld af erfaringer med rejseliv på egen hånd, da han søgte ind på Zanzibar Højskolen.

Han havde med kort varsel droppet et volontørophold med Mellemfolkeligt Samvirke i Kenya og havde lyst til at prøve at få en base et sted i verden og så opleve den derfra. I stedet for hele tiden at være undervejs. Han var lidt tilbageholdende med at rejse til Afrika på egen hånd med rygsæk.

Dobbelt så dyrt

De ønsker har han fået opfyldt, og det er han glad for. Men han peger på, at der er klare forskelle mellem oplevelsen på Krogerup og så Zanzibar – også fraset den indlysende geografiske forskel.

På mange måder følte han sig mere hjemme blandt de gennemgående mere politisk bevidste elever, han lærte at kende på Krogerup-kurset ’Verden brænder’, der i fjor bragte holdet en måned til Mexico, hvor de bl.a. besøgte zapatisterne i den mexicanske jungle og mødte aktivistgrupper, der kæmpede for homoseksuelles og kvinders rettigheder.

Jonas Bork Bosak tøver lidt med at kalde Zanzibar Højskolen for en højskole i klassisk forstand.

»Det her er lidt mere primitivt end på Krogerup. På min gamle højskole var der f.eks. morgensang hver dag, hvor vi sang fra Højskolesangbogen. Helt klassiske højskoleting. Højskolelærerne er som udgangspunkt kun på Zanzibar et år ad gangen. På andre højskoler har de tit været der i mange år. Der er nogle faste traditioner. Her er det ikke på samme måde. Det er ikke dårligt at være her, det er bare en anden oplevelse«, siger Jonas Bork Bosak.

Foto: Jonas Schmidt Hansen Det Indiske Ocean befinder sig 100 meter fra Zanzibar Højskolen. Stranden og det hvide sand danner ramme om en stor del af undervisningen.

Rent økonomisk koster opholdet på Zanzibar noget nær det dobbelte af Bosaks ophold på Krogerup.

Egenbetalingen på Zanzibar er på knap 70.000, hvilket inkluderer flyrejse, undervisning, kost, logi og en oplevelsesrejse til Tanzanias fastland undervejs. En rejseuge med frit valg af destination sidst i forløbet skal eleverne selv punge ud til.

»Med lommepenge og det hele nærmer vi os nok 100.000 kr. Krogerup gav jeg lige omkring 35.000 kr. for. Rejsen til Mexico var inkluderet«, siger Jonas Bork Bosak.

Han kan dog godt få øje på gevinsterne ved den højere pris, herunder målet om at føle et fastere tilhørsforhold til et sted langt væk fra Danmark.

»Det giver noget at bo her iblandt afrikanerne. Jeg kan virkelig godt mærke, at vi er her i længere tid. Man når rent faktisk at komme lidt ind under huden på mange af de lokale hernede. Vi kan få et venskab med nogle af dem og lære dem at kende, så det ikke bare er en snak over et par dage «, siger han.