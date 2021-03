Hofterne kører i cirkler efterfulgt af fem små hop frem mod det væghængte fladskærms-tv. Et remix af Bryan Adams sang ’Heaven’ stormer ud af højtaleren i stuen og overdøver de gamle knirkende trægulve i 2-værelses lejligheden på Nørrebro i København.

Her står 30-årige Ida Vincents alene med øjnene rettet mod tv-skærmen, hvor hun sammen med 49 andre deltager i online zumbatræning på videotjenesten Zoom.

»Det er så fedt, at I har inviteret mig hjem i jeres stuer. Er I med derude?«, råber Signe K. Goldbæk, som er dagens zumbainstruktør og højskolelærer på Ubberup Højskole, der står for arrangementet.

Livevideoen af Signe K. Goldbæk, der danser hjemme i sin egen stue, fylder næsten hele Ida Vincents fjernsyn, mens små firkantede livevideoer viser, at knap halvdelen af deltagerne har deres computerkamera tændt, hvor man kan se, at de alle træner med fra stuen, kontoret eller soveværelset.

De, der har deres kamera tændt, stikker tommelfingeren i vejret og indikerer, at de er med og klar til fortsat at svinge hofterne.

»Jeg ved, at I andre, der ikke har slået webcam til, også nikker og siger ja derude«, siger Signe K. Goldbæk.

»Det gør vi«, råber Ida Vincents til kameraet og griner i samme øjeblik, som en latinamerikansk sang med hurtige rytmer bliver sat på.

To ophold på livsstilshøjskole

Ida Vincents er på nuværende tidspunkt mellem to højskoleophold. I efteråret var hun på Ubberup Højskole i knap fire måneder og er nu tilmeldt højskolens forårshold til april i år.

»Jeg havde nogle udfordringer i forhold til mit selvbillede, og hvilket liv jeg levede – både mentale tanker om mig selv og fysiske tanker om selvværd og selvtillid. Derfor var og er det vigtigt for mig at få nogle redskaber fra nogle mennesker, som har forstand på det og har arbejdet med det i mange år«, siger Ida Vincents.

Ubberup Højskole er en livsstilshøjskole med fag inden for kost, motion, psykologi og kreativitet, hvor de har stort fokus på både fællesskabet og elevernes individuelle forløb med en varig livsstilsændring.

Ida Vincents skal til april tilbage til Ubberup Højskole, hvor hun også gik i efteråret. Foto: Jacob Ehrbahn/Jacob Ehrbahn

Derfor er det en oplagt højskole for Ida Vincents, fortæller hun. Hun husker sit første ophold som en »vanvittig mental og fysisk rutsjebanetur«.

»Jeg skulle finde mig selv, og det var helt vildt hårdt og kunne godt slå mig ud af kurs indimellem. Når jeg kom over den forhindring, var det bare sindssygt befriende og en oplevelse, som gav mig enormt meget menneskeligt og socialt«, siger hun.

Idrætsfag som cykling, step, thai-bo, zumba, fodbold og svømning samt en række psykologiske udviklingsfag stod på hendes skema, og efter hun er kommet hjem fra sit højskoleophold, gør hun alt for at holde sig selv i gang.

fakta Ubberup Højskole Ubberup Højskole er en af de højskoler, som har bidraget til mange onlinearrangementer i Folkehøjskolernes Forening i Danmark virtuelle højskoleinitiativ. Skolen har mere end 20 års erfaring med varig livsstilsændring. Det indebærer blandt andet vægttab, større selvværd og mindre stress. Skolen udbyder fag som styrke, step, psykologi, sundhed, løb, design, boldspil, zumba og meget mere. Der går 80 elever på højskolen ad gangen i alle aldre fra 18 til 75 år. Ubberup Højskole ligger i Vestsjælland, cirka 7 kilometer fra Kalundborg. Kilde: Ubberup Højskole Vis mere

Det betyder, at Ida Vincents hver mandag og onsdag aften, siden Folkehøjskolernes Forening i Danmark lancerede den virtuelle højskole i midten af januar, har deltaget i Ubberup Højskoles onlinetræning i thai-bo og zumba over Zoom.

»Jeg kalder det migtid, fordi jeg elsker at bevæge mig og bruge min krop. Det er vigtigt for mig at bibeholde den hverdag, jeg havde fået op at køre på højskolen. Jeg vil gerne svede og have pulsen op, fordi det giver overskud i min hverdag og en pause fra corona, stress, arbejdsliv og privatliv«, siger hun.

Fællesskabet giver motivation

Onlinetræning hjemme i egen stue kan for nogle synes ensomt. Men det er det ikke for Ida Vincents.

»Jeg føler mig mere som en del af et fællesskab nu, end jeg har gjort i Fitness World til fysisk holdtræning. Der er nogle på en skærm, som forventer, at jeg tjekker ind til timen. Det er nok for mig og langt bedre end alternativet, for jeg får et skud socialt samvær«, siger hun.

På dagens zumbahold er der et par stykker, som er tidligere højskoleelever fra samme hold, som Ida Vincents var på i efteråret. Resten af deltagerne kender hun ikke, ud over instruktøren. Alligevel er fællesskabet til at mærke over Zoom.

»Man får et wildcard til at se flere mennesker end de fem, man må se lige nu. Jeg får lov til at se mere end 40 mennesker hver mandag og onsdag gennem en skærm. Så bliver min sociale konto også fyldt op, fordi jeg er en del af et fællesskab, som har de samme prioriteter og udfordringer under corona«, siger hun.

Jeg føler mig mere som en del af et fællesskab nu, end jeg har gjort i Fitness World til fysisk holdtræning Ida Vincents

Tilbage i dagligstuen tæller instruktør Signe K. Goldbæk ned på fingrene, hvor mange squats der er tilbage i træningspasset. Først med tre fingre i vejret, så to, så én. Hun træder frem til kameraet og giver en thumbs up.

»Selv uden at hun siger noget, kan man mærke hende ude i stuerne. Jeg logger altid på til et smil. Man bliver set og anerkendt, og det er rigtig vigtigt for min motivation«, siger Ida Vincents, mens hun danser med på de klassiske macarenatrin.

Zumba er en masse forskellige dansestilarter, der får pulsen op og giver sved på panden hos Ida Vincents. Foto: Jacob Ehrbahn/Jacob Ehrbahn

Armene og benene står ikke stille på et eneste tidspunkt. Intensiteten i træningen stiger, og musikken bliver hurtigere.

»Årh, den er hård«, pruster Ida Vincents, da en reggaesang bliver spillet. Hun starter med at løbe i ring rundt om sig selv. Igen og igen. Hun rømmer sig. »Det er den hårdeste«.

Hun har sit hår oppe i en hestehale, og krøllerne bliver mere og mere synlige på grund af den høje luftfugtighed i stuen.

De andre deltagere på skærmen ser også ud til at svede og have det hårdt.

»Jeg lægger specielt mærke til, at der er andre, der er med på video, når der er en sang med høj intensitet, hvor det går hurtigt, og pulsen er høj. Det giver en motivation, at der er 49 andre, der kæmper og har det hårdt ligesom mig selv«, siger Ida Vincents.

Ikke som rigtig højskole

Instruktøren, Signe K. Goldbæk, løber tættere på kameraet.

»Klap jer selv på skulderen. I har gjort det helt fantastisk. Det er helt mærkeligt ikke at være sammen. Men det er vi forhåbentlig snart igen. Skål«, siger hun og bunder sit vandglas.

Ida Vincents klapper sig selv på skulderen og smiler. Zumbatimen er slut, og hun skynder sig ud i køkkenet for at hente sit andet glas vand i et blåt krystalglas. Hun drikker halvdelen.

Selv om zumba på Zoom ikke er det samme som på hendes højskoleophold, er Ida Vincents stadig glad for fællesskabet, som holder motivationen oppe. Foto: Jacob Ehrbahn/Jacob Ehrbahn

Pulsuret viser, at hun har forbrændt knap 1.000 kilokalorier under dagens zumbatime. Selv om de virtuelle træninger med instruktører fra Ubberup Højskole er centrale for, at Ida Vincents kan holde sin livsstilsændring ved lige, bliver det aldrig rigtig højskole, pointerer hun.

»Det er klart, det er ikke det samme, når man ikke er i samme rum, og man kan ikke mærke hinandens energi. Men jeg synes, at det er et rigtig fint kompromis, i forhold til at det slet ikke var der, som tingene ser ud lige nu«, siger hun.

Alligevel ser hun frem til at komme tilbage på højskolen til fællesskabet, den fysiske undervisning og de vante rammer.

»Jeg savner at mærke den energi og stemning, der er i hallen, når der er en undervisning. Jeg glæder mig også til at stå med de andre kursister efter en træning og tale om udfordringer og opture under timen. For så får man også et fællesskab omkring det og kan snakke om det i flere dage«.

Ida Vincents håber, at hun kommer tilbage til Ubberup Højskole, hvor der ikke er restriktioner.

»Jeg kan være nervøs for, at det kan påvirke den fulde oplevelse for mig, både personligt og socialt, hvis der er restriktioner. Men drømmescenariet er klart, at jeg bare kan få lov til at komme fysisk på højskole til april«.