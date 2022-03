Kulturministeren: »Højskolerne skal være for alle, uanset hvor i landet du kommer fra, uanset hvem din mor og far er og uanset din alder«

Noget af det bedste ved kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens eget højskoleophold var at møde mennesker, der ikke lignede hende selv. De danske højskoler skal gøre endnu mere for at tiltrække forskellige unge. Især i en tid, hvor ensomheden stiger, fortæller hun i det her interview.