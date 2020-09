Pædagog nummer 100: »Det hjælper de udfordrede børn at give dem mindre særbehandling«

Cecilie Krøigaard Kowalczyk er 35 år og arbejder som skolepædagog på Balmoseskolen i Smørrum, hvor hun tager sig af de mindste børn. Derudover er hun pædagog nummer 100, der er blevet indstillet til Politikens Pædagogpris.

Den uddeles i samarbejde med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger for første gang i år, og den er lavet for at skabe respekt omkring faget og det dygtige pædagogiske personale, der hver dag udfører en uundværlig rolle i samfundet.

Og nu er de første 100 indstillinger altså skrevet. Indstillingerne er fordelt over hele landet i to kategorier: ’Dagtilbud’ for pædagoger, der arbejder med børn på 0-6 år. Og ’SFO’ for pædagoger, der arbejder med børn i skolealderen.