Børnehavebørn om deres pædagoger: »Hvis nogen slår eller sparker, så er det faktisk godt at have en voksen«

I forbindelse med Politikens Pædagogpris, der i samarberjde med Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger uddeles for første gang i år, har Politiken talt med tre børn fra Børnehuset Amager Fælled for at høre, hvad de tænker, en pædagog er.

Selv om ikke alle ved, hvad en pædagog egentlig er, er de ikke tvivl om, at de ’voksne’ er uundværlige, når det kommer til at løse konflikter, hvor nogen »slår eller sparker«, trøste, hvis man bliver ked af det, eller hjælpe en op af sølet, hvis gummistøvlen sidder fast i et vandhul.

