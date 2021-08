Børnehavebørn om pædagoger: »Hvis nogen slår eller sparker, så er det faktisk meget godt at have en voksen«

»Det er en voksen, som der passer på børnene«, svarer en dreng iklædt blå-orange-rød tophue kort og kort på spørgsmålet om, hvad en pædagog er.

Selv om de går i børnehave, er det faktisk ikke alle børnene, der ved, hvad en pædagog er. Men de er på den anden side godt klar over, at ’voksne’ er uundværlige i situationer, hvor nogen »driller eller slår eller sparker«, når der skal trøstes eller bare være der i sjove hverdagssituationer, hvor gummistøvlen sidder fast i mudderet.

Politikens Pædagogpris 2021 Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog. Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre kan indtil 19. september indstille deres kandidat, som kan være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Et fagpanel finder vinderne, som bliver fejret tirsdag den 26. oktober 2021 i Politikens Hus.

I den forbindelse talte Politiken sidste år med tre børn fra Børnehuset Amager Fælled for at høre, hvad de tænker, en pædagog er.

