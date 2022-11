Frihed og fyldte slikskåle er opskriften på glade pædagoger i Vuggestuen Nor

Personalestuen hos Vuggestuen Nor i Aalborg ligner ikke ret mange andre af den slags rum.

Faktisk slet ikke. Her er ingen mødeborde, whiteboards eller hårde træstole.

Til gengæld står der midt i rummet en stor grå flydersofa med rigelig plads til at slænge sig. Væggene er malet i en gammelrosa nuance, og rundt om på små borde og hylder blafrer elektriske vokslys, mens snackskålene altid er fyldt op med chokolade, slik og salte nødder. På væggene hænger abstrakt grafisk kunst, ikke noget med nogen læreplansplakater, pædagogfaglige tjeklister eller plancher med arbejdsrelaterede stikord.

Det er helt bevidst, at de to ledere og pædagoger Charlotte Zaza og Charlotte Mentz har indrettet personalerummet sådan i den vuggestue, de i fællesskab startede i begyndelsen af 2020. Efter over 20 års ansættelse i kommunale daginstitutioner i og omkring Aalborg var der mange ting, makkerparret drømte om at gøre anderledes. Heriblandt at skabe gode vilkår for medarbejdernes trivsel.

»Det er alfa og omega for os. Vi har stort fokus på personalepleje. Vi værner om dem, anerkender dem og roser dem. Ud over den årlige medarbejderudviklingssamtale har vi for eksempel samtaler med de enkelte pædagoger hver tredje måned for hele tiden at mærke efter, om vi er der, hvor vi skal være«, forklarer Charlotte Zaza og understreger:

»Det er så vigtigt for os, at vores ansatte har stjerner i øjnene, at de knuselsker børnene, og at de går endnu gladere fra arbejdet, end da de mødte ind. De er så engagerede, vores medarbejdere. Jeg får helt kuldegysninger, når jeg tænker på det«.

Fakta Politiken samt Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede pædagoger i Danmark. Børn, forældre, kolleger og alle andre kunne indtil 25. september indstille deres kandidat. I alt kom der 716 indstillinger. Nu er de 12 nominerede fundet, og de syv endelige vindere kåres ved prisfesten tirsdag 8. november 2022 i Politikens Hus.

Og det er her, personalerummet kommer ind i billedet. For det har været vigtigt for lederteamet at lave nogle rammer, hvor deres otte fastansatte medarbejdere og et par vikarer kan koble helt af og få et pusterum.

»De er så meget på sammen med børnene og bruger sig selv som værktøj, derfor er det vigtigt at have et sted, hvor de kan hygge sig og komme hinanden ved, og hvor det ikke nødvendigvis handler om noget fagligt«, forklarer Charlotte Mentz.

Hun tilføjer:

»Man får kun veltilpasse børn, hvis pædagogerne trives og har overskud til at give kys og kram til børnene dagen lang«.