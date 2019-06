Heidi forlod gymnasiet med et gennemsnit på 11,1: »Læreruddannelsen er et tilvalg«

Fakta

Læreruddannelsen

Adgangskvotienten på læreruddannelsen er politisk fastsat. Så længe professionshøjskolerne ikke får fyldt alle pladser, skal de, der søger optag gennem kvote 1, have mindst 7 i gennemsnit.

Læreruddannelsen har dog de fleste steder i landet ledige pladser ved efteroptagets afslutning, og landets professionshøjskoler optager derfor en stor andel kvote 2-ansøgere med gennemsnit under 7 gennem optagelsessamtaler.

Størstedelen af dem, der bliver optaget på Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse, har et gennemsnit fra deres gymnasiale eksamen på mellem 5 og 9.

Halvdelen havde i 2017, hvor Heidi Ausker Søby Hansen blev optaget, et gennemsnit over 7, mens omkring 3 procent havde et gennemsnit over 11.

Kilde: Københavns Professionshøjskole, ug.dk

