Studerende vil nedbryde fordommene: CBS er andet end hvide mænd, der studerer økonomi

CBS-studerende bliver mødt af mange fordomme om, hvordan en typisk studerende på skolen ser ud. Den forestilling vil studieorganisationen CBS Diversity and Inclusion for at udfordre. De vil gøre CBS til et inkluderende studiemiljø, som alle kan føle sig en del af.