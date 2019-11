»Er der nogen, der vil massere min røv?« Øjenkontakt, baldemassage og personlige historier får højskoleelever til at skubbe grænser

Tre elever

Sådan er livet på Brandbjerg Højskole

Esther Witt Aadahl

Hvad er det bedste ved at gå på højskole?

»Højskolen giver mig et rum til at kunne være mig selv. Jeg kommer lige fra gymnasiet af, hvor der er præstationspres og mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men på højskolen kan jeg få lov til bare at være til og dykke ned i de ting, jeg har lyst til. Her får jeg en pause til at være et menneske igen, mærke mig selv, og hvilke værdier der er vigtige for mig«.

Hvad er det værste ved at gå på højskole?

»At finde balancen mellem fællesskab og alenetid. Der sker hele tiden noget på højskolen, men det er vigtigt at have noget tid alene og tage en timeout fra fællesskabet. Man skal passe på sig selv, så man ikke pludselig brænder ud«.

Hvad kan man bruge et højskoleophold til?

»Et pusterum. Det er sundt for os som mennesker at stoppe op og træde ud af hamsterhjulet. Her kan du få lov til at nørde med noget, du allerede interesserer dig for, eller du får åbnet øjnene op for noget helt andet. Jeg tror, at man bliver et bedre og mere behageligt menneske at være sammen med, når man får et halvt års pause i sit liv«.

Nikolaj Dahl Amby

Hvad er det bedste ved at gå på højskole?

»Tiden og pladsen til fordybelse. Man har tid til at arbejde med sig selv og de ting, man allerbedst kan lide. Jeg har boet ude i 5 år, og når du kommer på efterskole, er der bare sindssygt mange praktiske ting, der tager meget tid i hverdagen, du ikke skal tænke på længere. Og så er alle dine venner og aktiviteter tæt på, så du har altid noget at give dig til«.

Hvad er det værste ved at gå på højskole?

»Jeg har ikke så meget tid til at tale med min familie og venner derhjemme. Det er selvfølgelig træls, men omvendt så har de også forståelse for, at jeg er på højskole, og det er præmissen – for de ved, jeg har det godt«.

Hvad kan man bruge et højskoleophold til?

»Jeg vil gerne finde ud af, hvilken uddannelse jeg skal søge ind på. Jeg har læst medicin før og arbejdet som portør, men jeg har egentlig altid gerne villet læse idræt, så jeg er her for at finde ud af, om det er det, jeg skal begive mig ud i efterfølgende. Men det tager tid lige at mærke efter. Derfor har jeg også forlænget mit højskoleophold«.





Lucas Grøndahl Johnsen

Hvad er det bedste ved at gå på højskole?

»Det bedste er at komme væk fra byen, København og så generelt være her i Jylland – det er megalækkert. Der er mange ting, man bliver forelsket i her på fastlandet«.

Hvad er det værste ved at gå på højskole?

»Jeg tror, at det bliver overvældende at komme tilbage, og der er nok en tilvænningsperiode. Men forhåbentlig tager man noget frisk energi med sig. Men jeg har en frygt for at komme tilbage i det samme hamsterhjul, jeg var i, før jeg tog af sted.

Hvad kan man bruge et højskoleophold til?

»Jeg bruger det til at få en pause fra det, jeg havde derhjemme, og få lidt mere fugleperspektiv på mit liv. Jeg håber, at afstanden hjælper, så jeg kan lære at elske København lidt igen«.

