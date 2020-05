Barbar-gangen er tvunget sammen i en tid, hvor alle skal holde afstand: »Det har været ret intenst«

Imens resten af Danmark skal holde en spytklats afstand til hinanden, er de mere end 20.000 danske kollegiebeboere fortsat nødt til at dele køkken, bad og andre basale faciliteter. Nogle steder kokkererer de i skiftehold, andre steder sprittes alt af flere gange dagligt. På Barbar-gangen kiggede de 12 studerende på hinanden, da statsministeren lukkede samfundet ned, og blev hurtigt enige om at dele smittekæde. Kollegiet er deres hjem, så de så ingen grund til at bekymre sig over forsamlingsforbuddet.

Få det store overblik for 1 kr. Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind