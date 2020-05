Efter måneder hjemme skal Lise Dahl Arvedsen tilbage på CBS: Det kræver struktur at forske, når børnene skriger »mooooaaaar«

Som ph.d.-studerende på CBS og mor til to små hjemmegående børn kan det være næsten umuligt at finde fred til forskningen under coronakrisen. Et lille bord i soveværelset og adgang til stedfaderens lejlighed to dage om ugen har givet Lise Dahl Arvedsen en smule ro. Men nu begynder hverdagen at vende tilbage.