Undervisningsministeren: »Selvfølgelig kan du ikke købe dig til trivsel. Men du kan købe dig til en åben telefonlinje«

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vil se på, om de videregående uddannelser kan gives mere fleksibilitet under coronasituationen ved at ændre på regler for tilskud.