Universiteter udskyder rusturene

Ølstafet, natteløb, fællessang over bål og grænseoverskridende konkurrencer langt væk hjemmefra bliver der ikke noget af for mange af de nye studerende. Danske Studerendes Fællesråd frygter, at de manglende rusture vil få konsekvenser for trivslen.

Introugerne bliver ikke det samme for de nye studerende på en række af landets universiteter, når studiestarten skydes i gang i slutningen af august.

Flere universiteter vælger nemlig allerede nu at aflyse eller udskyde de såkaldte hytteture og rusture for studiestarten 2020.

Københavns Universitet er bare ét af de universiteter, som har besluttet at udskyde de nye studerendes hytteture til foråret 2021. Alle øvrige studiestartsaktiviteter gennemføres med både virtuelle og fysiske aktiviteter.

»Vi er bekymrede for, hvorvidt hytteture kan gennemføres med sundhedsmyndighedernes krav og retningslinjer. Som de ser ud nu, kan det ikke lade sig gøre med en meter mellem soveposerne, jævnlig afspritning og spisning i hold«, siger Rie Snekkerup, som er vicedirektør for uddannelse og studerende på Københavns Universitet.

Hun mener, at det vil være spild af ressourcer, hvis KU sætter planlægningen af hytteture i gang nu for så at aflyse dem til august, hvis retningslinjerne gør, at aktiviteterne ikke kan gennemføres.

Rie Snekkerup er ikke bekymret for, at ingen rusture og mindre fysisk samvær kommer til at gå ud over fællesskabet for den nye årgang af studerende.

»Jeg tror, at det er muligt at lave noget alternativt, som styrker både det sociale og det faglige fællesskab. Min erfaring er, at der er mange, som godt kunne tænke sig, at der er knap så meget fest og mere faglighed«, siger hun.

Hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet og sundhedsmyndighedernes retningslinjer giver plads til det, så vil det dog også være muligt at arrangere fysisk samvær og fester, pointerer Rie Snekkerup.

Studenterrådet på KU er glad for, at ledelsen har udskudt og ikke aflyst rusturene, selv om de gerne så, at de kunne afholdes i efteråret. Men de er ikke tilfredse med den manglende inddragelse af tutorer og rusvejledere, som står for planlægningen af introugerne, fortæller Mathilde Elsig, forretningsudvalgsmedlem, og Maria Johansson, næstforperson i Studenterrådet.

»Vi håber, at KU vil justere de overordnede rammer, i takt med at myndighedernes retningslinjer ændrer sig. For os er det vigtigste, at de nye studerende mødes fysisk. De sociale bånd, der er så vigtige for et godt studieliv, kan ikke dannes digitalt«.

Åben for økonomisk tilskud

Aarhus Universitet har også besluttet af udskyde dette års hytteture på ubestemt tid ud fra en forventning om, at det bliver svært at leve op til de sundhedsfaglige retningslinjer, og af hensyn til de nye studerende i risikogruppen.

»Det har været med blødende hjerte, men vi vil gøre alt for at give de studerende en god start på studielivet. Derfor vil de nye studerende også være vores førsteprioritet, når campus genåbnes«, siger Berit Eika, prorektor på Aarhus Universitet.

Midlerne, som normalt bruges på studiestartsaktiviteter, er fortsat i spil. De kan enten gemmes af de enkelte studier til at udskyde hytteturen til 2021 eller bruges på alternative aktiviteter under introen.

Berit Eika er også indstillet på at hjælpe økonomisk, hvis studiestarten i år bliver dyrere.

»Det fysiske møde er helt afgørende, men vi arbejder på at udvikle et digitalt studiestartsforløb, der kan supplere. Det vigtigste ved studiestart er, at de ældre studerende står for at indsluse de nye. Ellers er jeg alvorligt bange for, at det kan betyde mangelfuld trivsel og højere frafald blandt de nye studerende«, siger hun.

En alternativ fysisk studiestart kunne være at arrangere flest mulige udendørsaktiviteter, prioritere aktiviteter i mindre grupper samt at have et kortere program end tidligere år, foreslår Aarhus Universitet.

Roskilde Universitet håber stadig på, at hytteturene kan gennemføres i efterårssemestret 2020. Det bliver dog rykket fra august til omkring oktober.

Samtidig bliver de øvrige studiestartsaktiviteter ikke, som de plejer, påpeger Peter Lauritzen, som er universitetsdirektør på Roskilde Universitet.

»Vi vil gerne gennemføre så mange fysiske aktiviteter på RUC, som er tilladt i august. Men vi forbereder også en digital studiestart, hvis det skulle blive nødvendigt. Vi vil selvfølgelig ikke starte en ny bølge af corona, men vi vil gerne give de nye studerende et så godt møde med universitetet som overhovedet muligt«.

Store konsekvenser at udskyde

Danske Studerendes Fællesråd (DSF) frygter, at der vil være store konsekvenser ved at udskyde hytteture, forkorte studiestarten og have færre fysiske aktiviteter.