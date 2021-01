Universitet indfører karakterkrav: Studerende frygter, at »der går konkurrence i det« blandt uddannelsessteder

For første gang kræver Syddansk Universitet et minimalt karaktergennemsnit, hvis man vil tages i betragtning til universitetets bachelor- og diplomingeniøruddannelser på kvote 1. Ellers skal man igennem universitetets kvote 2-procedure, der tester ens studieegnethed og fagspecifikke færdigheder.

Annette Lund, der er studiechef på Syddansk Universitet, forklarer, at man netop håber på, at flest muligt søger ind på universitetet via kvote 2.

»Det er for at sikre, at dem, der sidder på kanten til at vælge en uddannelse, tager et reflekteret valg i forhold til, hvor krydset på ansøgningen sættes. Både den studerende og vi som universitet har en interesse i, at der sker et godt match fra begyndelsen. Det giver det bedste udgangspunkt for et vellykket studieforløb«, forklarer hun og fortsætter: