Minister: Hver eneste eksamen må ikke være en følelse af knald eller fald for ens fremtid

Der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om studieoptaget til sommer og de danske videregående uddannelser generelt: Vil coronavirussen sætte sit præg på antallet af ansøgere som i 2020, hvor flere unge end nogensinde blev tilbudt studiepladser – og over 10.000 fik afslag? Og hvordan skal de politiske ambitioner om at forbedre optagelsessystemet og etablere flere muligheder for at uddanne sig uden for de store byer omsættes til konkret virkelighed?

Politiken har spurgt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ind til tre opgaver i regeringens uddannelsespolitik anno 2021: Sommerens optag, et potentielt nyt optagelsessystem til de videregående uddannelser og etableringen af flere uddannelser uden for de store byer.

2020 blev på mange måder et usædvanligt år. Også på uddannelsesområdet.

Folketingets partier afsatte i foråret penge af til 5.000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021, da man frygtede, at langt flere studerende ville søge ind på de videregående uddannelser. Uddannelserne formåede at oprette omkring 4.000 studiepladser før optagelserne i 2020, og 69.526 ansøgere fik tilbudt en plads – flere end nogensinde før. Men med til historien hører også, at over 10.000 kvalificerede ansøgere blev afvist, hvilket var over 2.000 flere end i 2019.