Da Susanne Nielsen skiftede studiet ud med jobsøgning, stod én ting pludselig klart for hende

Susanne Nielsen har læst statskundskab på Københavns Universitet. Da hun blev færdig i juni sidste år, begyndte en ny hverdag, hvor bøgerne blev skiftet ud med en intensiv jobsøgning. Mindst hver anden dag sendte hun en ansøgning, og efter fire måneder var resultatet tre jobsamtaler samt en bunke afslag.

»Min mor har altid sagt: 100 ansøgninger, 10 samtaler, 1 job. Det var det, man skulle sætte næsen op efter«, siger Susanne Nielsen.

Derfor var hun ikke superoverrasket over, at hun ikke blev inviteret til flere jobsamtaler. Det skete kun de gange, hvor hun oplevede, at jobopslagene var som skrevet til hende. Der blev efterspurgt en statskundskaber med præcis de erfaringer, hun havde fra sine studiejobs, og der stod ovenikøbet, at man gerne måtte være nyuddannet. Og der gik det op for hende, hvor højt niveauet blandt kandidaterne var.