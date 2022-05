De giver et sanseligt bud på at løse stress og præstationspres blandt studerende

Både fra dem, der siger, vi unge er for følsomme snowflakes og negligerer mentalt helbred, og fra studerende, der vil gøre op med stress og sige ’fuck systemet, det her er vores 69’, men samtidig ikke tager fri fra eksamenslæsning for at deltage i deres egen demonstration.

