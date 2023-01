Filosofistuderende er træt af mandsdomineret pensum: »Det betyder jo, at vi går glip af en hel masse spændende filosoffer«

Nogle af de største filosoffer i verden skrev, at kvinder skulle adlyde som slaver og var morderiske, hvis de ikke ville føde børn. De filosoffer er stadig hovedpersonerne i pensum, når man læser filosofi i dag. Det er fint, så længe man også læser kvindelige og minoriserede filosoffer, siger Rosa Jensen, der har været med til at starte en feministisk læsekreds for filosofistuderende. Afdelingslederen er ked af den dårlige kønsbalance og har indført kønsprincipper.