De vandt prisen: Loris satte sig for at lære 50 danske ord om dagen - siden fik hun Politikens Undervisningspris

Og det kan mærkes i hverdagen, når man er blevet hyldet på den måde, fortæller den 46-årige gymnasielærer.

»Jeg har tit stået sammen med mine kollegaer og spurgt, hvad de gør, og kunne jeg lige aflure og lære noget af dem. Pludselig er det mig, andre spørger til råds. Og det er meget mærkeligt. Kan jeg faktisk sige noget, som andre kan bruge til noget?«.

Og netop den umiddelbare glæde over at være en del af Henning Afzelius’ undervisning husker Noah Bach-Marklund fra 3. b, der tidligere har haft ham som lærer. Noah Bach-Marklund var en af mange elever, der indstillede den naturvidenskabelige lærer til prisen.

»Folk glædede sig altid til timerne, fordi man vidste, at Henning stod derinde. Hvis man svarede korrekt på et eller andet, blev Henning jo fem gange så glad som én selv, og det løfter bare humøret«.

2013: Lærerteam tager den første undervisningspris

Sidste år modtog Politiken mere end 1.100 indstillinger. Hovedprismodtagerne blev en ung grundskolelærer, en tillidsfuld erhvervsskolelærer og en kreativ gymnasielærer. Sidstnævnte er Sanne Zillo Rokamp, der var indstillet af sine elever.

»Der er ingen tvivl om, at den her anerkendelse af, at det giver mening, det, jeg laver, og at der er nogle elever, som føler, at de er blevet set og mødt i min undervisning, betyder enormt meget for mig«, siger Sanne Zillo Rokamp.

