Politikens Undervisningspris: Indstil en dygtig lærer her Der er åbnet for indstillinger til Politikens Undervisningspris, hvor engagerede lærere i hele landet bliver hædret.

Kender du en lærer, der tænder ild i elevernes øjne? Eller som bare kan noget ganske særligt.

Så har du nu alletiders mulighed for at være med til at hylde vedkommende.

Nu er der nemlig åbnet for indstillinger til Politikens Undervisningspris, der uddeles til inspirerende og engagerede lærere i grundskolen, gymnasierne og på erhvervsskolerne.

Send din indstilling her.

Elever (nuværende og tidligere), forældre, kollegaer og ledere kan indstille en lærer, der fortjener at blive hædret for sit arbejde.

Sidste frist for indstillinger er torsdag 5. april klokken 12.

Der uddeles priser i hver af de tre hovedkategorier - grundskolen, gymnasier og erhvervsskolerne.

I hver kategori uddeles en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en rækker særpriser på 25.000 kroner.

2.475 indstillinger sidste år

To ekspertpaneler vil gennemgå indstillingerne og finde de nominerede, der bliver fejret ved en stor prisfest i Politikens Hus 2. maj 2018.

Sidste år modtog Politiken i alt 2.475 indstillinger af dygtige lærere og undervisere i hele landet. Politikens Undervisningspris bliver uddelt med støtte fra Lundbeckfonden.