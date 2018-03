Kommentar: En hurtig vikar kan være god, men vi hylder de lærere, der inspirerer dag efter dag Lærere og undervisere, der kan noget særligt, fortjener særlig hæder.

Hobbit-fortælleren, kaldte vi ham. Vi fandt aldrig ud af, hvad hans rigtige navn var. Men for os elever i 4. klasse blev han en mytologisk skikkelse.

Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 5. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Lundbeckfonden støtter Politikens Undervisningspris økonomisk. Vis mere

En lille lavstammet mand med briller og blond hår, der i tre stive kvarter tegnede løs på tavlen, mens han med effektfulde højdepunkter fortalte historier om hobbitter.

For os elever var han blot en flygtig vikar. Han dukkede aldrig op i vores klasse igen, men vi talte ofte om ham i årene derefter. Åh, hvor ville vi ønske, at vores faste lærere var mere som ’Hobbit-fortælleren’.

I dag tænker jeg, det var uretfærdigt over for vores faste lærere.

Det er ret beset ikke den store bedrift at dukke op i en klasse en enkelt gang, lave et par trylletricks og en piruette, sætte en film på eller fortælle om hobbitterne.

Den virkelig store bedrift er at få sine elever til at blive begejstret dag efter dag, time efter time. Gøre dem klogere, nysgerrige efter at lære mere, engagerede i at skabe et stærkt klassefællesskab. Sammen.

Jagten begynder nu

Nu indleder Politiken jagten på de lærere og undervisere, der sætter sig positive og blivende spor – for deres elever og deres omgivelser.

Lærere, som andre lærere kan bruge som forbilleder. Og lærere, som eleverne ikke bare husker tilbage på om 30 år som nogle, der gjorde en mærkbar forskel, men som allerede i dag – hver dag – gør skolen til et bedre sted at være.

Vi ved af erfaring, at der gemmer sig en guldgrube af gode historier i de mange indstillinger

Det er Politiken, der i samarbejde med Lundbeckfonden, uddeler Undervisningsprisen. Det har vi gjort sammen de seneste syv år. Fordi vi mener, der er grund til at fremhæve de lærere, der kan noget særligt, når de træder ind i et klasselokale. Og fordi vi mener, det er vigtigt, at andre lærere får et indblik i de faglige metoder og personlige egenskaber, der kan gøre en god lærer bedre.

Derfor inviterer vi nu alle elever, forældre, lærere og ledere fra grundskoler, tekniske skoler og gymnasieskoler til at sætte sig til tastaturet og indstille de lærere, der i deres verden gør en forskel.

Så fra i dag og frem til 5. april kan man indstille den lærer eller det lærerteam, man mener, gør en særlig indsats og fortjener at blive hædret.

Her i spalterne vil vi følge indstillingerne tæt. Vi ved af erfaring, at der gemmer sig en guldgrube af gode historier i de mange indstillinger. Så over den næste måned vil læserne kunne møde en masse engagerede lærere og undervisere.

Glæd jer, det bliver godt!