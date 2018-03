Indstillingerne vælter ind: Se på kortet, om du kender nogle af de indstillede til Politikens Undervisningspris Der er kommet mere end 250 indstillinger til Politikens Undervisningspris på tre dage. Og du kan stadig nå at indstille.

Hver gang, en lærer bliver indstillet til Politikens Undervisningspris, bliver der malet en ny lille plet på danmarkskortet på politiken.dk/undervisningsprisen. (Kortet findes også nederst i denne artikel)

Indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.

Og i øjeblikket er Danmark ved at blive plettet godt og grundigt til med rosende ord. For det vælter ind med indstillinger til undervisningsprisen, der uddeles til engagerede lærere i grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

På tre dage har over 250 elever, forældre, kollegaer og ledere i hele landet sendt deres indstillinger af lærere.

Og de fortsætter med at tikke ind.

’Halleleo’ - en hyldestsang til Leo

Blandt de første indstillere er kammeraterne Mads og Jes fra Ikast-Brande Gymnasium. De går i 2.x og har indstillet deres fysiklærer Leo Sørup til undervisningsprisen.

»Han er skyld i så mange gymnasieelevers succes inden for det naturvidenskabelige«, skriver de i indledningen af deres indstilling.

Mit barn elsker at gå i skole, og det er i allerhøjeste grad Camillas fortjeneste Mor til datter i 1. klasse

Her fremhæver de, at Leo Sørup selv laver sine opgavehæfter og altid er i øjenhøjde med eleverne. Gerne med en munter bemærkning. Og den gode relation går tilsyneladende begge veje. Klassen har således skrevet en hyldestsang til Leo Sørup på Leonard Cohens ’Hallelujah’, som så er blevet til ’Halleleo’.

»Vi sang den til en samling for flere af klasserne. Det grinede han en del af«, siger Mads Jensen i telefonen.

Roserne strømmer ind

På danmarkskortet kan alle klikke sig rundt og se, hvem der er blevet indstillet til prisen, og begrundelserne for de mange indstillinger af lærere.

Og de er mangfoldige.

»Mit barn elsker at gå i skole, og det er i allerhøjeste grad Camillas fortjeneste«, skriver en mor til en pige i 1. klasse i Dragør.

Hos de elever, der aldrig havde oplevet succes i skolen, blev hun ofte til langt ud på aftenen for at hjælpe med skolearbejdet og ansøgninger til elevplads Tidligere elev om underviser på landbrugsskole

Om underviseren Pia Møller på Landbrugsskolen Sjælland i Høng skriver den tidligere elev Iben Hasselby:

»Hos de elever, der aldrig havde oplevet succes i skolen, blev hun ofte til langt ud på aftenen for at hjælpe med skolearbejdet og ansøgninger til elevplads. Hos de dygtige elever gav hun ros og mulighed for at blive udfordret«.

Sådan rummer hver indstilling fra Rødby til Hjørring sin lille historie.

75.000 kroner til vinderne

Det er muligt at indstille lærere til Politikens Undervisningspris frem til onsdag 4. april. Undervisningsprisen er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

Hver vinder i de tre kategorier bliver præmieret med 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på hver 25.000 kroner ved prisfesten 2. maj i Politikens Hus.

Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.