Se om du kender nogle af de indstillede lærere Det går hurtigt med indstillingerne til Politikens Undervisningspris. Se de indstillede og indstil selv her.

Hver gang, en lærer bliver indstillet til Politikens Undervisningspris, bliver der malet en ny lille plet på danmarkskortet på politiken.dk/undervisningsprisen. (Kortet findes også nederst i denne artikel)

Og i øjeblikket er Danmark ved at blive plettet godt og grundigt til med rosende ord. For det vælter ind med indstillinger til undervisningsprisen, der uddeles til engagerede lærere i grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

Foreløbig har over 600 elever, forældre, kollegaer og ledere i hele landet sendt deres indstillinger af lærere.

Og de vil formentlig fortsætte med at tikke ind, for man kan indstille en dygtig lærer frem til 4. april.

Roserne strømmer ind

På danmarkskortet kan alle klikke sig rundt og se, hvem der er blevet indstillet til prisen, og begrundelserne for de mange indstillinger af lærere.

Og de er mangfoldige.

»Mit barn elsker at gå i skole, og det er i allerhøjeste grad Camillas fortjeneste«, skriver en mor til en pige i 1. klasse i Dragør.

Om underviseren Pia Møller på Landbrugsskolen Sjælland i Høng skriver den tidligere elev Iben Hasselby:

»Hos de elever, der aldrig havde oplevet succes i skolen, blev hun ofte til langt ud på aftenen for at hjælpe med skolearbejdet og ansøgninger til elevplads. Hos de dygtige elever gav hun ros og mulighed for at blive udfordret«.

Sådan rummer hver indstilling fra Rødby til Hjørring sin lille historie.

75.000 kroner til vinderne

Det er muligt at indstille lærere til Politikens Undervisningspris frem til onsdag 4. april. Undervisningsprisen er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

Hver vinder i de tre kategorier bliver præmieret med 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på hver 25.000 kroner ved prisfesten 2. maj i Politikens Hus.

Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.