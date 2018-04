Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her.

Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere.

Tre dage tilbage: Hvem skal have lærerpris og 75.000 kroner? Indstil en dygtig lærer her! Udover æren får vinderne af Politikens Undervisningspris 75.000 kroner. Men det kræver, at de inspirerende lærere bliver indstillet.

Der findes tusindvis af gode grunde til at indstille en lærer til Politikens Undervisningspris. For der findes tusindvis af dygtige lærere i skoledanmark. De findes i grundskolerne, på gymnasierne og på erhvervsskolerne. Indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen. Og igen i år hædres et par håndfulde af disse lærere med Politikens Undervisningspris. De får æren, en skulptur og en hovedpris på 75.000 kroner eller en særpris på 25.000 kroner. Men i første omgang kræver det, at dommerpanelet kender til de dygtige lærere. Alle kan indstille en lærer på politiken.dk/indstil til og med onsdag 4. april, så der er få dage tilbage at løbe på. 1.500 har indstillet Over 1.500 danskere har allerede peget på en lærer, som de mener, skal hædres med undervisningsprisen. Læs også: Efter en byge af afslag og et vredt læserbrev fik Oliver Olsen og vennerne fra Sydhavnen deres drømmepraktikplads Undervisningsprisen består af tre hovedpriser på hver 75.000 kroner. En uddeles til en lærer i grundskolen. En uddeles til en lærer i gymnasierne. En uddeles til en underviser på erhvervsuddannelserne. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner i hver af de tre hovedkategorier. To dommerpaneler finder vinderne, som hædres ved en prisfest i Politikens Hus 2. maj. Det er sjette år i træk, at undervisningsprisen uddeles. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen.