Muhammad har fået 82 indstillinger til lærerpris: »Jeg får virkelig lyst til at kramme dem allesammen« Allerflest har indstillet gymnasielæreren Muhammad Marashdeh til Politikens Undervisningspris. I dag er det sidste chance for at indstille en lærer til prisen.

Den sidste dag i påskeferien satte Muhammad Marashdeh sig foran computerskærmen og begyndte at læse de mange indstillinger fra elever og forældre, der mener, at den 29-årige lærer fortjener Politikens Undervisningspris.

indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles til inspirerende lærere i grundskolen, gymnasier og erhvervsskolerne. Sidste frist for at indstille en dygtig lærer er i dag, onsdag 4. april. På politiken.dk/indstil kan alle sende en indstilling. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen.

»Det ramte mig utrolig hårdt. Jeg blev så overvældende glad. Det var meget rørende. Jeg får virkelig lyst til at kramme dem allesammen«, siger Muhammad Marashdeh, der underviser i teknologi og teknik på det tekniske gymnasium H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg.

I alt har 82 indstillet Muhammad Marashdeh på politiken.dk/indstil, og dermed er han den lærer, der har fået flest indstillinger.

Flere kommer muligvis til, for man kan indstille dygtige lærere til undervisningsprisen til og med onsdag 4. april, hvorefter to dommerpaneler tager over.

75.000 kr. til vinderne

Politikens Undervisningspris består af tre hovedpriser på hver 75.000 kroner, der uddeles til inspirerende lærere i grundskolen, gymnasierne og på erhvervsuddannelserne. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner ved prisfesten i Politikens Hus 2. maj.

Muhammad Marashdeh er egentlig uddannet civilingeniør. For tre år siden stod han ved en foreløbig skillevej i sin unge karriere: Skulle han tage en stilling som civilingeniør hos Philips, eller skulle han takke ja til lærerjobbet på H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg? Han valgte det sidste, for som han siger:

»Det her er ikke maskiner hos Novo Nordisk. Det er mennesker. Vi er nødt til at være der for dem«.

En stor del af indstillerne peger på, at Muhammad Marashdeh er en rollemodel, de kan spejle sig i. På H.C. Ørsted Gymnasiet har mange af eleverne anden etnisk baggrund end dansk. Eleverne kommer ofte fra bogligt svage hjem.

»I nyhederne ser de, at unge med anden etnisk baggrund end dansk laver kriminalitet og ballade. Jeg fortæller dem, at de sagtens kan blive til noget stort i samfundet«, siger Muhammad Marashdeh.

Start med jer selv

Han forklarer sine elever, at vejen til et godt liv i Danmark starter med dem selv.

»De bliver nødt til at se på sig selv og se på, hvad de kan gøre. Og så kan de se på deres lærer. Hvorfor oplever han ikke racisme? Det er måske, fordi han har gjort noget rigtigt«, siger Muhammad Marashdeh.

Noget af det rigtige, man kan gøre, er at få sig en uddannelse. Det kræver i første omgang en indsats i gymnasiet. Muhammad Marashdeh er stolt over, at eleverne i hans 3. g-klasser på A-niveau i faget teknik på mekanikretningen på få år har løftet sig fra et meget lavt gennemsnit ved eksamen til et af landets højeste på 9,4.

Her spiller læreren en stor rolle, påpeger mange elever i deres indstillinger.

»Han tager bogstavelig talt ikke hjem, før eleverne har forstået pensum«, som eleven Ali al-Dehlagi skriver i sin indstilling.

Muhammad Marashdeh har fortalt sine elever, at hans Messenger og telefon altid er åben for dem, og det benytter de sig af. Han er venner med eleverne på sociale medier, så de kan se, at han både er lærer og en ung mand, der hygger sig i fritiden. Men han er ikke nervøs for, at det brændende engagement kan ramme ham selv negativt, fordi der til sidst ikke er mere tilbage at give af.

»Det at se eleverne klare sig godt sidst på året, det er det hele værd. Jeg har et meget stort ansvar som lærer, og jeg gør det med kærlighed og glæde«.

Og Muhammad Marashdeh har meget glæde at give af. Ved siden af jobbet som gymnasielærer har han startet en lektiecafé i dansk og matematik på Herlev Bibliotek i weekenden.

Foreløbig har mere end 1.600 elever, forældre, kollegaer og andre indstillet lærere til Politikens Undervisningspris. Fristen for at indstille udløber onsdag aften.