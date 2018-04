I aften lukker vinduet: Du kan stadig nå at indstille en dygtig lærer til undervisningsprisen Det vælter ind med indstillinger til Politikens Undervisningspris. Fristen for at indstille udløber i dag.

Elever og forældre har haft travlt i dagene efter påske, hvor slutspurten for indstillinger af dygtige lærere til Politikens Undervisningspris er sat ind.

Og nu skal man for alvor skynde sig, for indstillingsperioden lukker onsdag ved midnat.

Indstil en dygtig lærer Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. Du kan indstille kandidater nu og frem til 4. april her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.

Det er nemt at indstille en lærer, der gør en forskel for eleverne. Skriv et par gode eksempler på lærerens engagerede arbejde i indstillingsformularen her.

Derefter læser to kyndige dommerpaneler alle indstillingerne igennem og nominerer et felt af inspirerende lærere og undervisere.

De endelige vindere bliver fejret ved en prisfest i Politikens Hus 2. maj.

Politikens Undervisningspris er inddelt i tre hovedkategorier. En for grundskolen, en for gymnasierne og en for erhvervsuddannelserne. Hver vinder i de tre kategorier bliver præmieret med 75.000 kroner. Derudover uddeles der særpriser på 25.000 kroner i hver hovedkategori.

Mød nogle af de tidligere års vindere her.

Flest elever indstiller

Det samlede antal indstillinger for årets undervisningspris er stærkt på vej til at runde 1.800.

Der er flest elever, nuværende og tidligere, som indstiller en lærer. Derefter kommer forældre. Og så er der også en del kollegaer og skoleledere, som har sendt en indstilling af en dygtig lærer afsted.

Man kan læse alle indstillingerne og se, hvor i landet de kommer fra, på danmarkskortet her.