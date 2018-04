Nu tager dommerne over: 2.035 har indstillet lærere til Politikens Undervisningspris Det er nu op til dommerne at finde de endelige vindere af Politikens Undervisningpris, der fejres ved en prisfest 2. maj.

En voldsom slutspurt bragte det samlede antal indstillinger til Politikens Undervisningspris op på over 2.000.

Helt præcis 2.035 indstillinger af dygtige lærere fra hele landet var tikket ind, da vinduet for indstillinger lukkede onsdag ved midnat.

Vi sætter pris på lærere Politikens Undervisningspris uddeles for sjette år i træk til inspirerende og engagerede lærere og undervisere. 2.035 har indstillet lærere fra hele landet. To dommerpaneler finder de endelige vindere, der kåres 2. maj. Læs alt om undervisningsprisen her. Prisen er inddelt i tre kategorier: Grundskolen, gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. I hver kategori er der en hovedpris på 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på 25.000 kroner. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen. Vis mere

Nu er det op til de to faglige paneler at gennemgå alle indstillingerne, nominere et stærkt felt af lærere og slutteligt finde vinderne, der hyldes ved en prisfest i Politikens Hus 2. maj.

I løbet af de kommende uger vil Politiken præsentere læserne for de nominerede lærere og de endelige vindere.

Flest gymnasielærere

Politikens Undervisningspris er inddelt i tre hovedkategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne. I hver hovedkategori finder dommerne en vinder, som modtager 75.000 kroner. Derudover uddeles særpriser i hver hovedkategori på 25.000 kroner.

Blandt de indstillede til årets undervisningspris er flest gymnasielærere. Det hænger ikke mindst sammen med, at mange gymnasieelever har været ved tasterne for at indstille lærere, de sætter særlig pris på.

Lærere fra grundskolen er også flot repræsenteret på baggrund af indstillinger fra elever og forældre.

Færrest har peget på undervisere fra erhvervsuddannelserne, men flere hundrede indstillinger i denne kategori skaber dog grundlag for at udpege et stærkt slutfelt.

Muhammad fik flest

Årets topscorer med 97 indstillinger er Muhammad Marashdeh fra H.C. Ørsted Gymnasiet på Frederiksberg.

Men. Kvantitet i indstillinger er ikke en forudsætning, når dommerne skal finde de endelige vindere. Alle indstillede vil blive vurderet nøje af de faglige paneler.

På undervisningsprisens danmarkskort kan man læse alle indstillingerne af lærere og se, hvor i landet de kommer fra. Her kan du også læse alt om Politikens Undervisningspris.

Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Politikens Undervisningspris.