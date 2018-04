Opløb: Her er alle de nominerede lærere til Politikens Undervisningspris Dommerne har nomineret 15 lærere til Politikens Undervisningspris blandt 2.035 indstillinger. Nu skal vinderne findes.

Det har ikke været nogen let opgave. Men nu er det lykkedes de faglige paneler at koge 2.035 indstillinger til Politikens Undervisningspris ned til 15 nomineringer. Og det bliver kun sværere. For nu skal de endelige vindere findes blandt de nominerede.

Politikens Undervisningspris er inddelt i tre hovedkategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne.

I hver hovedkategori skal der findes en vinder af hovedprisen og 75.000 kroner. Derudover uddeles der to særpriser på 25.000 kroner i hver hovedkategori.

Her er de nominerede i grundskolen

Gro Caspersen, Nymarkskolen, Svendborg. Underviser i fransk og dansk som andetsprog. »Jeg har lært utrolig meget, både på det faglige, men ikke mindst det menneskelige plan«, skriver en elev i sin indstilling.

Helle Houkjær, Krogårdskolen, Greve. Underviser i naturfag, matematik, fysik og kemi. »Da jeg startede på gymnasiet efter at have haft Helle i matematik, følte jeg mig sikker og var foran mange af de andre«, skriver en tidligere elev.

Lærerteamet Janus Thorsted og Morten Urhøj, Måløvhøj Skole, Måløv. Lærerteam for 6. b. Underviser i matematik og dansk. »De kan udfordre klassen som helhed og dermed få fællesskabet til at vokse«, skriver klassens forældre.

Lotte Eg Jepsen, Herning Friskole. Underviser i dansk. »Hun er bare hamrende ambitiøs på elevernes vegne – de skal lære noget«, skriver en kollega i sin indstilling.

Vibeke Greby Schmidt, Bavnehøj Skole, København SV. Underviser i matematik, engelsk og fransk. »Har en fantastisk kontakt med de unge og går op i deres liv, både i skolen og privat«, skriver en forælder.

Her er de nominerede i gymnasierne

Astrid Trier Mørk, Solrød Gymnasium. Underviser i dansk. »Hun er inspirerende og fuld af kærlighed til sit arbejde og ikke mindst sine elever«, skriver en elev.

Gitte Krogh Frederiksen, Det Naturvidenskabelige Gymnasium, Valby. Underviser i teknologi og innovation. »Gitte underviser med stort engagement, høj faglighed og dedikation«, skriver en elev.

Lasse Seidelin Bendtsen, Borupgaard Gymnasium, Ballerup. Underviser i fysik og astronomi. »Jeg er så glad for at have haft Lasse, da det nærmest har åbnet en helt ny verden for mig«, skriver en elev.

Muhammad Marashdeh, H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg. Underviser i teknik og mekanik. »Han gør alt for, at hans elever skal lære mest og få den bedste karakter«, skriver en elev.

Rasmus Lundby, Aalborg Katedralskole. Underviser i samfundsfag og historie. »Han formår at formidle undervisningen letforståeligt og fyldt med humor«, skriver en elev.

Her er de nominerede på erhvervsuddannelserne

Anders Rishøj, EUD/EUX Nord, Hjørring. Underviser i samfundsfag og afsætning. »God til at inddrage hele klassen på en motiverende måde«, skriver en elev.

Janni Tommerup, Tradium Randers. Underviser i gastronomi. »Hun har kæmpet en sej kamp for, at jeg kunne gennemføre mit grundforløb«, skriver en elev.

Kenneth Hyldal Bjørn, Learnmark, Horsens. Underviser i erhvervsøkonomi. »Er yderst velforberedt og engageret – i hver lektion«, skriver en elev.

Kim Kjærside, TEC Hvidovre. Underviser i cykel og motorcykel. »Han giver sig god tid til at forklare tingene, og han er meget grundig«, skriver en elev i sin indstilling.

Tommy Schmidt, TEC Gladsaxe. Underviser i vvs. »Han ved lige præcis, hvordan han skal forklare tingene, så han er sikker på, at du forstår det«, skriver en elev.