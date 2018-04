Nomineret til lærerpris: »Uanset niveau skal eleverne have de bedste forudsætninger for at klare sig godt« Kim Kjærside uddanner cykel- og motorcykelmekanikere. Han skal både rumme de meget målrettede og de meget skoletrætte. Han er en af de nominerede til Politikens Undervisningspris, der uddeles i næste uge.

Det skal handle om karburatoren denne onsdag morgen på TEC Hvidovres grundforløb for cykel- og motorcykelmekanikere.

Den mekaniske karburator er hjerteblod for underviser Kim Kjærside. Den giver motorcyklen og ældre biler sjæl og sanselighed i modsætning til de moderne elektronisk styrede indsprøjtningsmotorer.

Vinderne hyldes 2. maj Politikens Undervisningspris hædrer dygtige lærere i hele landet. I hver af de tre hovedkategorier – grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne – er der nu fundet fem nominerede. Onsdag 2. maj offentliggøres de endelige vindere, som hyldes samme dag ved en prisfest i Politikens Hus. Dommerne udpeger en hovedprisvinder og modtager af 75.000 kroner i hver kategori. Derudover hædres to lærere med særpriser på 25.000 kroner i hver hovedkategori. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen. Læs mere om de nominerede og prisen på politiken.dk/undervisningsprisen Vis mere

»Jeg kan bedst lide karburator. Den giver den der snerrende lyd. Som en bengalsk tiger, der er fanget i et bur. Det er en helt speciel lyd«, siger Kim Kjærside.

Karburatoren kan lidt forsimplet sammenlignes med menneskets spiserør og lunger, forklarer den 49-årige underviser. Det er her, føden i form af benzin og ilt kommer ind, før det bliver sendt videre til motoren.

»Det hele er en mekanisk, levende organisme«, siger Kim Kjærside.

Han er i bogstaveligste forstand vokset op med motorer, karburatorer og olie på fingrene. Hans far og bror havde et autoværksted i Københavns Nordvestkvarter.

»Da de andre børn i seks-syv års alderen fik en fodbold i hånden, fik jeg en vinkelsliber. Det ville man nok korse sig over i dag, det var ikke helt så økologisk. Men alle i familien er mekanikere«, siger underviseren.

Alle skal med

Kim Kjærside er en af de fem nominerede til Politikens Undervisningspris i erhvervsskolekategorien. Undervisningsprisen er inddelt i tre kategorier – grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne – og i hver kategori skal der findes en hovedprisvinder og to særprisvindere. Vinderne hyldes ved en prisfest i Politikens Hus i den kommende uge.

Der er adskillige elever, som har indstillet Kim Kjærside til undervisningsprisen. De fremhæver, at han altid bevarer det kølige overblik, et tårnhøjt fagligt niveau og humoren, når klasselokalerne og værkstederne er fyldt med elever, der skal sendes videre i systemet til arbejdspladserne. Flere nævner underviserens evne til at favne mennesker med vidt forskellige drømme og ambitioner.

»På et teknisk grundforløb findes mange forskellige typer, hvoraf flere er udsatte unge med fare for at drukne i uddannelsessystemet. Kim formåede at holde på alle elever og opmuntre dem til at fortsætte et videre forløb«, skriver den tidligere elev Mikkel Normann i sin begrundelse for, hvorfor Kim Kjærside bør modtage Politikens Undervisningspris.

Kim Kjærside er uddannet som cykelsmed, men har skilt motorcykler ad hele sit liv. Dermed passer han rigtig godt ind som underviser på TEC Hvidovres grundforløb for cykel- og motorcykelmekanikere. De er samlet i et uddannelsesforløb, fordi cyklen og motorcyklen på lange stræk ligner hinanden i opbygning og teknologi.

Her kommer mennesker med vidt forskellige baggrunde og forudsætninger. Nogle er skoletrætte ud over alle grænser og kæmper for at få en uddannelse. Andre er målrettede og drømmer måske om at blive mekanikere på et Tour de France-hold eller at uddanne sig videre som ingeniør. Alle skal rummes, siger Kim Kjærside.

»Eleverne skal have en tiltro til, at jeg vil dem det bedste, og at jeg har styr på min undervisning. Uanset niveau skal eleverne have de bedste forudsætninger for at klare sig godt igennem forløbet. Vi er sammen om det her«.