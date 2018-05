Vinder af undervisningsprisen: »Test og karakterer fylder alt for meget i skolen. Vi skal have fokus på oplevelser« Helle Houkjær fra Greve er hovedprisvinder af Politikens Undervisningspris, der bliver uddelt i dag. Hun underviser i de naturvidenskabelige fag og tror på oplevelser frem for test, når skoleelever skal lære.

Lucas Worsøe Andersen fra 8. x på Krogårdskolen i Greve står med øksen i hånden og hønen foran sig på huggeblokken.

Der er en intens stemning af eufori og rædsel blandt de unge elever denne forårsmorgen ved FDF-spejdernes hus et stenkast fra skolen.

Vinderne er fundet Politikens Undervisningspris hædrer dygtige lærere. Prisen bliver uddelt ved en fest i Politikens Hus onsdag aften. Den er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsskolerne. Vinderne i hver kategori modtager 75.000 kroner. Derudover uddeles to særpriser på 25.000 kroner i hver kategori. To faglige paneler har fundet vinderne blandt 2.035 indstillede lærere. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen. Se mere på pol.dk/undervisningsprisen

»Kom så, Lucas, kom så, Lucas!«, lyder det fra et lille heppekor af klassekammerater. Andre holder sig godt i baggrunden og vender halvt ryggen til. En pige tager sine hænder op for ørerne.

»Vi vil gerne se et clean cut nu«, siger naturfags- og klasselærer Helle Houkjær.

Så lyder det hule dump af tungt jern ned i den runde træblok.

»Wauk!«, knækker flere unge mandestemmer simultant over i jubelfryd.

Hønens hoved og krop er skilt ad. Det pibler ud med blod fra det hovedløse dyr, som spjætter sine sidste bevægelser ud.

»Lucas, der er blod på din hånd. Og dit tøj!«, råber en klassekammerat.

»Det er tæt på min grænse, det her«, siger Helle Houkjær.

Sammen med 8. x er hun inviteret til ’Nak og æd’-dag hos de lokale spejdere. Først skal hønsene slås ihjel, så skal de parteres og laves til nuggets og karrygryde. For Helle Houkjær er der lige dele biologi, hjemkundskab, almen dannelse og hygge i dagens projekt.

»De skal have nogle oplevelser, noget at tale sammen om og undre sig over. De får hele sanseapparatet i gang. Det giver dem nogle hukommelsesknager, nogle billeder at hænge viden op på«, siger læreren i biologi, matematik og fysik/kemi.

Ni vindere hyldes i dag

Helle Houkjær er hovedprisvinder i grundskolekategorien af Politikens Undervisningspris, som bliver uddelt ved en prisfest i Politikens Hus i dag.

Undervisningsprisen uddeles for sjette år i træk i et samarbejde mellem Politiken og Lundbeckfonden. Grundintentionen bag prisen er at give et gedigent skulderklap til de lærere og undervisere, der vier deres professionelle liv til at uddanne næste generation. Blandt årets vindere er der faglige fyrtårne og lærere med social kapacitet til at omfavne og dygtiggøre unge mennesker fra alle kanter af samfundet.

For dommerne er Helle Houkjær et prisværdigt eksempel på en lærer, som er dybt ambitiøs på alle sine elevers vegne. Hun ved, at det kræver, at eleverne kan gå til stoffet på vidt forskellig vis.

»Helle vil den naturfaglige almendannelse. Målet for Helle er ikke, at eleverne blot kan gengive, hvad der står i bøgerne. Hun vil have, at de kan forstå og forholde sig til naturen omkring dem. Og den forståelse skal de have gennem konkrete oplevelser«, skriver dommerne blandt andet i deres motivation for at tildele Helle Houkjær undervisningsprisen.

Nej til karakterræs

Helle Houkjær har 28 års erfaring som lærer. Hun er forfatter eller medforfatter til adskillige af de bøger, som der undervises efter i de naturvidenskabelige fag i grundskolen. Men den slaviske lærebogsgennemgang med henblik på test af elevernes faglige evner har hun nået et mæthedspunkt i forhold til for længst.

»Test og karakterer fylder alt for meget i skolen, og oplevelsen bliver pillet ud hver gang. Vi skal have fokus på oplevelser«, siger Helle Houkjær:

»Jeg laver også test, det skal jeg jo, men jeg synes bare, at børnene bør have fokus på at lære noget i stedet for fokus på at få gode karakterer«.

I hendes timer dissekerer de fisk eller bringer andre objekter ind. De tager ofte på laboratorie- og virksomhedsbesøg. Oplevelserne er en drivkraft for fællesskabet og elevernes dialog om naturvidenskaben, er Helle Houkjærs erfaring.