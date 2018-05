Prisvinder i Politikens Hus: »Mine elever har en helt særlig plads i mit hjerte« Onsdag aften bliver vinderne af Politikens Undervisningspris hyldet ved en prisfest i Politikens Hus.

Helle Houkjær træder roligt op på scenen i Pressen i Politikens Hus. Hun har et budskab med i sin takketale.

Folkeskolelæreren i de naturvidenskabelige fag fra Krogårdskolen i Greve er hovedprisvinder og modtager af 75.000 kroner ved Politkens Undervisningspris, som bliver uddelt denne onsdag aften.

Vinderne er fundet Politikens Undervisningspris hædrer dygtige lærere. Prisen bliver uddelt ved en fest i Politikens Hus onsdag aften. Den er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsskolerne. Vinderne i hver kategori modtager 75.000 kroner. Derudover uddeles to særpriser på 25.000 kroner i hver kategori. To faglige paneler har fundet vinderne blandt 2.035 indstillede lærere. Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om undervisningsprisen. Se mere på pol.dk/undervisningsprisen Vis mere

»Vi er mange, der brænder for vores fag«, indleder Helle Houkjær.

Så løsner hun endnu mere op for stemmebåndet og motiverer, hvorfor hun i dag kan modtage pris, hæder og rosende ord.

»Det har taget mange år at opbygge en naturfaglig kultur på vores skole. Det kræver en god ledelse og nogle ildsjæle. Og ildsjæle, de skal have ilt, ellers brænder de ud«, siger Helle Houkjær.

Som en tak til den skole, hun kommer fra. Og som et opråb til andre om, at de rigtig gode ting og læringsmiljøer i skoledanmark ikke kommer af sig selv.

Foto: Louise Herrche Serup

Så giver årets hovedprisvinder i grundskolekategorien for alvor los.

»Jeg brænder for den almene dannelse af alle mine elever. Jeg tror på, at de skal have nogle oplevelser. Vi skal have fokus på at lære noget og væk fra det store fokus på test og karakterer«, siger Helle Houkjær.

»Måske vil den nye generation, som vi har med at gøre, tage det med videre. Det er mit håb«.

Priser til ni lærere

Det er sjette år i træk, at Politikens Undevisningspris uddeles i et samarbejde mellem Politiken og Lundbeckfonden.

Undervisningsprisen hædrer dygtige lærere, der vier deres professionelle liv til at uddanne næste generation. Prisen er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne. I hver kategori har dommerne fundet en hovedprisvinder, der modtager 75.000 kroner. Derudover belønnes to lærere med en særpris på 25.000 kroner i hver kategori.

I alt går ni lærere og undervisere altså hjem med en pris fra Politikens Hus onsdag aften.

»Årets vindere er nogle, hvor man sidder med en fornemmelse af, at ham eller hende ville jeg gerne blive undervist af. Eller have at mine børn blev undervist af«, siger Noemi Katznelson, der er professor og leder af Center for Ungdomsforskning ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Hun sidder med i undervisningsprisens faglige dommerpanel for gymnasier og erhvervsuddannelser.

»Vinderne har en meget stærk identitet som lærer. De ved, hvad der fungerer for dem. De hviler meget godt og stærkt i den lærer, de gerne vil være og er«.

Dobbelt op på nice

På scenen i Politikens Hus modtager Anders Rishøj fra EUC Nord i Hjørring en hovedpris i erhvervsskolekategorien.

»Som en kollega sagde til mig, da vi begge to var blevet indstillet: Det her er jo dobbelt op på nice«, siger Anders Rishøj.

Foto: Louise Herrche Serup

Foto: Louise Herrche Serup

»Så må det her være 100 gange dobbelt op på nice«.

Han er rørt. Over de mange indstillinger fra elever, over nu at have vundet prisen og over at familiemedlemmer og kollegaer har taget turen med ham til prisfest i København.

»Vi er jo nærmest kommet med både fly og diligence«.