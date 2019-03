Jagten på Danmarks bedste lærer er i fuld gang: Se om du kender en af de indstillede her

Der er kommet flere end 360 indstillinger til Politikens Undervisningspris på en uge. Og du kan stadig nå at indstille.

Hver gang en lærer bliver indstillet til Politikens Undervisningspris, dukker et lille nyt P-tegn op på danmarkskortet på politiken.dk/indstil (kortet findes også nederst i denne artikel).

Og dem er der kommet rigtig mange af, siden der for en uge siden blev åbnet for indstillinger til prisen som Danmarks bedste lærer. Flere end 360 elever, forældre, kollegaer og ledere i hele landet har været til tasterne, og indstillingerne af ærere i grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne fortsætter med at tikke ind.

Se, om du kender én af de dygtige lærere, eller tilføj dit eget P til kortet her eller i bunden af artiklen.

En ren renæssancemand

Blandt de første indstillere er en række gymnasieelever på Roskilde Gymnasium. De har indstillet Kim Rongsted Kristiansen, der blandt andet underviser i engelsk og latin.

»Hans engagement i undervisningen vidner om en oprigtig ildsjæl - også om emner, der ikke nødvendigvis falder ind under pensum. Som elev er det en oplevelse at blive undervist af Kim«, skriver elev Titte Haslund i sin indstilling.

Han fortalte mig en dag, at han altid havde undret sig over, hvorfor VUC (Voksen Uddannelses Center) i folkemunde hed Voksne Uden Chancer, når det nu netop var en kæmpechance Gustav Alexander Berner, tidligere kollega til Niels Hede, der underviser på VUC Djursland

En anden elev kalder i sin indstilling Kim Rongsted en ’ren renæssancemand’, der formår at »skabe en eksplosion af viden og lærdom«.

Voksne med kæmpechancer

De sorte skoldkopper af små P-tegn breder sig over alle landsdele og uddannelser.

»Alle vores børn elsker Karin! For Karin lærer dem at trives og lykkes«, skriver en forælder til et barn i 1. klasse på Amager Lilleskole, hvor Karin Madsen underviser.

På VUC Djursland har seks elever og en tidligere kollega indstillet historielærer Niels Hede til prisen.

Gustav Alexander Berner arbejdede sammen med Niels Hede i 7 år og husker ham for altid at se potentialet i alle sine elever.

»Han fortalte mig en dag, at han altid havde undret sig over, hvorfor VUC (Voksen Uddannelses Center) i folkemunde hed Voksne Uden Chancer, når det nu netop var en kæmpechance«, skriver han i indstillingen.

Blandt Niels Hedes elever er Henriette Bryder, der især sætter pris på historielærerens kreative undervisning.

»I et forløb om tyske flygtninge i Danmark efter 2. Verdenskrig bad han sine elever om at skrive et brev til en elsket, som sad vi selv i en dansk flygtningelejr. I samme forløb organiserede Niels en ‘retssag’, hvor vi i klassen legede anklagere, forsvarere og dommere, der tog stilling til de involveredes ansvar«, skriver hun i indstillingen.

75.000 kroner til vinderne

Det er muligt at indstille lærere til Politikens Undervisningspris frem til torsdag 4. april. Undervisningsprisen er inddelt i tre kategorier: grundskolen, gymnasierne (inklusive HF og VUC) og erhvervsuddannelserne.

Hver vinder i de tre kategorier bliver præmieret med 75.000 kroner. Derudover uddeles en række særpriser på hver 25.000 kroner ved prisfesten 7. maj i Politikens Hus.

Politiken og Lundbeckfonden samarbejder om Undervisningsprisen.