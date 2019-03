Kommunen gav op, men så købte de skolen for 1 krone og ansatte Astrid

7-årige Gael er i knibe.

Over for ham står Storm på 8 år med en skrå baret på hovedet, en overdimensioneret plastikpibe i munden og tre mælkekartoner og et glas Nescafé i armene. Bag dem venter fem klassekammerater som kunder i køen. Ligesom Storm har de favnen fuld af tom emballage.

Som timens købmand er det Gael, der betjener kasseapparatet, og det er ikke helt nemt for ham at finde ud af, hvordan han skal håndtere Storms køb og 200-kroneseddel.

»Ehhh Astrid ... hvad skal han have tilbage?«, kalder den lille mørkhårede fyr, der er iklædt grøn sweatshirt.

61-årige Astrid Engelund iler hen bag ham.

»Det koster 95 kroner. Så skriver du 200 minus ni, fem. Hvad står der så?«, siger hun og peger ned på tallene på lommeregneren foran dem.

»150?«, prøver Gael forsigtigt.

»Hmm ... Hundrede og ...«, hjælper Astrid Engelund.

»Fem!«, udbryder Gael entusiastisk.

»105, ja«, bekræfter hans lærer og hjælper ham med at finde det rette beløb i sedler og mønter. De hjemmelavede papirlapper kalder de ØRO - en lokal møntfod, der kun kan bruges i butikken i hjemkundskabslokalet på Fejø Skole.

På gangen rundt om hjørnet er etableret et lille bibliotek og et jobcenter, og i de tilstødende rum et hyggeområde og ét enkelt egentligt undervisningslokale. Kun ved købmanden er der mennesker.

I 1990’erne blev over 50 Fejø-børn undervist her. Men som tiden gik, blev der færre og færre børnefamilier på øen, og den tiltagende snak om at lukke skolen lokkede ikke ligefrem nye til. Til sidst blev truslen en realitet.

Det skulle være løgn, tænkte en række øboere. I 2015 dannede de Foreningen Fejø Børne- og Kulturhus, købte skolen af Lolland Kommune for 1 krone og ansatte Astrid Engelund til at undervise 0.-4. klasse.

Året efter blev skolen til en satellitafdeling af Horslunde Realskole, da Folketinget ændrede friskoleloven og gjorde det muligt at lade ø-skoler være filialer til skoler på fastlandet. Efter jul i fjerde klasse begynder børnene i en klasse her.

Butik sætter mange fag i spil

Når Politiken besøger Astrid Engelund på Fejø Skole, skyldes det, at hun er indstillet til Politikens Undervisningspris.

Det er moren til Storm – den lille dreng, der med baret og pibe lever sig ind i en mor-far-børn-legsrolle som ’bedstefar’ – der gerne ser lærerinden vinde prisen.

»Hun har en fantastisk evne til at favne og aktivere alle børn samtidig på trods af forskellige niveauer. Hun integrerer ofte fagene med hinanden og virkeligheden, således at eleverne ikke ser det som egentlig undervisning, men leg og udforskning«, skriver Ann-Mai Hansen i indstillingen.

Det er for at gøre undervisningen til en leg, at Astrid Engelund i øjeblikket har købmandsforløb med de i alt syv elever på skolen.

»Det er kun i skolen, at man deler verden op i fag. Her får vi brug for både dansk, matematik og sprog«, siger hun og peger ud over bordene med mysliæsker, papmache-grøntsager og rengøringsmidler, før hun fortsætter:

»Der er skilte, der skal skrives, og når vi inviterer til åbent hus, skal de skrive invitation. Der er sprog i det, fordi Fejø er en multinational lille enklave med 18 nationaliteter, som kan komme forbi til åbent hus. Og matematikken bruger vi for eksempel, når vi tæller vores pengesedler op i bundter med ti«.

»Jeg skelner ikke så meget mellem, hvornår jeg er på arbejde, og hvornår jeg har fri. For eksempel lavede vi en blommebutik i en sommerferie. Jeg gør det, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være« Astrid Engelund, lærer på Fejø Skole

Som lærer for elever på fire et halvt klassetrin forsøger Astrid Engelund at møde alles behov. Nogle kan tælle, andre kan gange. På det lille ’jobcenter’ nede ad gangen kan eleverne tjene ØRO-kroner ved at løse regneopgaver. Og så bliver den legende undervisning suppleret af timer, hvor børnene sidder bøjet over bøgerne.