»Selv når man siger nej, så tager hun sgu ikke nej for et nej«

Fra vinduet i det lille firkantede rum er der udsigt til et trådhegn og en høj betonmur. Bag den strækker grønne marker sig langt, langt frem. Helt ind i den almindelige verden udenfor.

Karen Munkvad træder ind i lokalet sammen med en af de fire indsatte, der har sagt ja til at fortælle om den undervisning, de har modtaget i Enner Mark Fængsel ved Horsens. Hun lukker døren bag sig.

»Så. Sæt du dig bare der, så sætter jeg mig her«, siger hun og smiler til den tatoverede unge mand ved siden af hende.

Det er langtfra hver dag, at de to opholder sig i et rum som dette sammen. Karen Munkvad har testet Walther ordblind og givet ham ordblindeundervisning, men det er altid foregået på gangene mellem cellerne. Her kan fængselsbetjentene nemlig holde øje.

Herinde er der ingen betjente. Sikkerheden består blandt andet i den overfaldsalarm, som Karen Munkvad har hæftet fast ved sin venstre skulder. Det er kun få gange i de seks år, hun har arbejdet her, hun har haft behov for at trykke på den. Selv om volden mod ansatte i fængslerne i mange år har været stigende, er hun aldrig utryg.

»Hvis jeg var det, så skulle jeg ikke være her«, siger hun.

»Hun formår at give mig tryghed«

Tværtimod er 38-årige Karen Munkvad kendt som en humørspreder i Enner Mark Fængsel. Hendes positivitet er i kombination med hendes faglighed og rummelighed med til at skabe »et unikt rum for læring«, mener lærerkollegaen Jane Munk Jakobsen, der har indstillet hende til Politikens Undervisningspris.

»Hun løfter de indsattes tro på sig selv og deres evner. Alle indsatte, næsten uden undtagelse, kender og hilser på Karen«, skriver Jane Munk Jakobsen i indstillingen.

Omsorgen og respekten for Karen Munkvad skinner tydeligt igennem hos de indsatte, Politiken snakker med. De er alle tidligere elever, da hun for nylig har skiftet afdeling.

Det 26-årige bandemedlem Walther fortæller, at de to har haft et godt forhold i skolen.

»Hun forstår at være sammen med en fange, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvis jeg for eksempel havde en dårlig dag, var hun god til at give mig plads til at snakke om noget andet, så man ikke kun skal koncentrere sig. Plus at hun var god til at finde de opgaver, som var tilpas svære for mig. Ikke at det er pinligt, hvis man ikke kunne stave, men ...«, siger han.

Karen Munkvad har undervist i Enner Mark Fængsel i seks år. De indsatte beskriver hende som en humørbombe, der er let at snakke med. Foto: Hans Christian Jacobsen

Jævnaldrende Fazil har brudt med sin bande og tilskriver Karen en del af æren for, at han nåede frem til den beslutning. De seneste år har hun undervist ham i dansk og samfundsfag med fokus på at vænne ham til at gå i skole og omgås med andre efter en periode med isolation.

»Karen har været meget imødekommende. Meget udadvendt. Meget socialt anlagt. Og selv når man siger nej, så tager hun sgu ikke et nej for et nej. Det er helt sikkert. Så hun formår at give mig tryghed«, siger han.

De skal ikke komme retur

I 2018 modtog 9 procent af danske indsatte undervisning. Karen Munkvad og Kriminalforsorgens knap 130 andre underviseres arbejde er en del af den resocialiserende indsats i de danske fængsler. Kriminalforsorgen beskriver selv sin opgave som todelt.

»Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet«, skriver organisationen på sin hjemmeside.

I de senere år har der især været fokus på straf. Som justitsminister har Søren Pape (K) markeret sig som en hardliner, der utvetydigt stiller sig på offerets side og sætter hårdt mod hårdt. I 2017 vakte det opsigt, da han udtalte, at han ikke »går så meget op i, om et bandemedlem bliver resocialiseret«.

Men mens hårde straffe måske nok taler mest til borgenes retsfølelse, tyder forskning på, at blødere tiltag som undervisning har større succes med at nedbringe kriminaliteten i et samfund.

En undersøgelse fra Justitsministeriet fra 2015 sammenholder en række studier og konkluderer, at strengere straffe kan øge kriminelles tilbøjelighed til at begå nye forbrydelser. Uddannelse i fængslet mindsker omvendt risikoen for tilbagefald til kriminalitet og – ifølge nogle studier – arbejdsløshed efter afsoning.