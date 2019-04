Kokkeleven Mathias vinder konkurrencer på stribe: »Jeg skulle fandeme vise dem, at jeg ikke behøver nogen gymnasieuddannelse for at klare mig godt«

»Jeg kan godt lide at lægge det pres på mig selv. Det er fedt at komme ud, og så handler det også om at bevise, at det ikke var nogen dum idé, at jeg valgte det her fag. Hele min familie er meget højt akademisk uddannede, så de var meget skræmte. Det gav mig lyst til at vise, at skal jeg det her, skal jeg det også bare fuldt ud. Jeg skulle fandeme vise dem, at jeg ikke behøver nogen gymnasieuddannelse for at klare mig godt«, siger han.

Kristian Arlet tvivler slet ikke på, at Mathias Rothmann vil vise sit værd til DM i Skills i de kommende dage.

»Jeg forventer, han vinder. Det siger jeg kun, fordi jeg ved, han er den bedste«, siger kokkelæreren, der planlægger at heppe fra sidelinjen i Næstved Arena.