Her er undervisningsprisens topscorer: Tine viser eleverne omsorg gennem et webcam

Tine Drud Jensen taler med klar og tydelig stemme, mens hun kigger ind i sin Mac Book Air-computers lille indbyggede kameralinse. Et lille grønt lys indikerer, at webcam’et optager.

»Hej alle sammen og velkommen til fremlæggelse. I må meget gerne slå lyd og billede til«.

Et par sekunder efter dukker tre små billeder op på computerskærmen. Jonatan Jensen, Peter Heiberg og Oscar Svane er klar til at fortælle om hver sin forretningsidé: et bæredygtigt tøjmærke, en eksklusiv højttalerforretning og en serviceorienteret cykelbutik.

De tre drenge på 19, 19 og 21 år er alle elever på Niels Brocks 20-ugers grundforløb for handels- og detailelever, men skolegangen klarer de helt uden at sætte fod i uddannelsesinstitutionens lokaler i København. Den længste udflugt, de behøver at gøre sig, er til skrivebordet eller sofaen i deres hjem. Herfra kan de logge på computeren og følge timerne online.

Jeg har haft rigtig mange unge elever, som ikke aner, hvem de er. Der handler det om at få hevet energien hjem til dem selv og hjælpe dem ved at spørge: Hvad synes du om det her? Tine Drud Jensen, underviser på Niels Brock

Også for Tine Drud Jensen er sofaen en mulig arbejdsplads. Efter et årti som lærer på Niels Brock skiftede hun for to år siden kridt og tavle ud med skærm og webcam. Online-undervisningen formidler hun som regel fra sin lejlighed i Brønshøj, men i dag sidder hun undtagelsesvis i Herlev, hvor hun ved siden af sit fuldtidsjob som lærer driver en lille terapiklinik.

Omsorg online

Tine Drud Jensen er en kvinde med overskud. Det indikerer ikke bare hendes »hobby«, som hun kalder sit firma, men også de mange, mange indstillinger, hun har fået til Politikens Undervisningspris. 82 indstillinger fra nuværende og tidligere elever samt et par lærerkolleger gør hende til prisens ubestridte topscorer.

Et gennemgående tema i de mange roser er Tine Drud Jensens indfølelse og betænksomhed. Hun »stod klar med en god peptalk eller et øre, der lyttede ved behov«, hun »hepper på én«, og hun er en »god støtte til sine elever både skolemæssigt og privat«, skriver eleverne.

Det kan forekomme paradoksalt. For kan man virkelig vise omsorg igennem en computerskærm?

»Det er faktisk ikke så anderledes end virkeligheden. Det eneste er, at man ikke lige kan lægge den der hånd på skulderen, men det kan du gøre symbolsk. Ved at stille spørgsmål, have øjenkontakt eller – hvis man taler i telefon – bare lytte efter tonen i stemmen. Det handler meget om at få spurgt, ’jamen, hvad er det, der går dig på?’«, siger Tine Drud Jensen.

Selv om hun og eleverne er fysisk adskilt, har hun en god føling med dem. Afleverer de ikke en opgave, ringer hun til dem dagen efter fristen. Nogle gange skyldes forsinkelsen personlige problemer. Andre gange har eleverne bare ikke kunnet tage sig sammen.

»Så hjælper jeg dem med at finde motivationen ved at sige: ’Jeg kan godt forstå, at det var sjovere at feste i weekenden end at lave lektier. Det var det, du havde lyst til, men er det også det, du har brug for? For hvor er det nu, du gerne vil hen?’. Jeg har haft stor succes med lige at få løftet elever op i helikopterperspektiv, så de styrer efter deres langsigtede mål«, siger hun.

Hiver energien hjem

Jonatan Jensen, Peter Heiberg og Oscar Svanes fremlæggelser skrider fremad. Hele tiden følger Tine Drud Jensen med i de powerpoints, de har sendt til hende. »Hvordan vil du beskrive dit sortiment«, spørger hun dem på skift.

Kan den ene ikke redegøre for et teoretisk begreb, beder hun de andre hjælpe til. Den facon har fået Jonatan Jensen til at indstille Tine Drud Jensen til undervisningsprisen. »Hun er den bedste lærer, jeg har haft. For hun hjælper en ind på det rette svar i stedet for bare at sige, det er forkert«, siger han.