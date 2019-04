Er din lærer blandt de udvalgte?: Se alle de nominerede til Politikens Undervisningspris

Feltet af mulige vindere af Politikens Undervisningspris er blevet gevaldigt snævret ind, efter prisens to paneler i denne uge mødtes første gang. Efter livlig debat om mange gode kandidater lykkedes dommerne at udvælge 15 nominerede blandt i alt 2131 indstillede til prisen. Efter påske samles dommerne igen til afgørelsens time, når vinderne findes blandt de 15 udvalgte.

Politikens Undervisningspris er inddelt i tre hovedkategorier: grundskolen, gymnasierne og erhvervsuddannelserne. I hver hovedkategori skal der findes en vinder af hovedprisenpå 75.000 kroner. Derudover uddeles der to særpriser på 25.000 kroner i hver hovedkategori. Vinderne fejres ved en prisfest i Pressen i Politikens Hus d. 7 maj.

Her er de nominerede i grundskolekategorien

Dorthe Deurmann, Øhavsskolen, Faaborg, underviser blandt andet i dansk og madkundskab. »Dorthe er simpelthen i en liga for sig«, skriver en forælder, der fremhæver lærerens evne til at se det enkelte barn i sin indstilling.

Mette Kirkegård-Kjær, Hjallerup Skole, Hjallerup, underviser i dansk, »Mette er helt klart Hjallerups svar på Rita, som vil gøre alt for sine elever!«, skriver en tidligere elev. »Hun er en ’real bro’«, skriver en anden.

Lilly Mathiasen, Sct. Hans Skole, Odense, underviser i dansk og sammen med en kollega i ’filosofi i skolen’. »Man skal hele tiden stå lidt på tæer for, at man kan blive bedre og dygtigere«, skriver en forælder om Lillys undervisning.

Lærerteamet Annette Mains, Brit Østergaard og Cecilie Larsen, Hanssted Skole, Valby, underviser i dansk. »Vores børn er kommet hjem med julelys i øjnene, når de beretter om de mange spændende projekter, de har været med i«, lyder en indstilling på vegne af ’en masse forældre’.

Camilla Norsgaard Rieper-Holm, Lillevang Skole, Allerød, underviser i dansk. »Med hendes altid åbne arme overfor både elever og voksne går hun rent ind i det skole/forældre-samarbejdende hjerte«, skriver en forælder.

Her er de nominerede i gymnasiekategorien

Gitte Iversen, NEXT - Sukkertoppen Gymnasium, Valby, underviser i matematik. »I 3.G indførte Gitte en time en gang om ugen i et af vores frie moduler for dem af os, som ikke siger så meget i timerne«, skriver en elev, der forklarer, at det gav plads til at lave fejl.

Lars Bo Jensen, Kolding HF og VUC, Kolding, underviser i dansk. »Lars har fået mig til at se, at dansk er så meget mere end bare grammatik«, skriver en ordblind elev.

Jens Aulkær Bentzen, Egå Gymnasium, Egå, underviser i historie og engelsk. »Hans kreative tilgang til undervisning kom til udtryk, da han helliggjorde en tavlesvamp for at illustrere religionens magt i middelalderen, eller da han sang Pink Floyd for at illustrere Berlinmurens symbolske betydning«, skriver en elev.

Kim Rongsted Kristiansen, Roskilde Gymnasium, Roskilde, underviser i engelsk og latin. »Kim giver en lyst til at nørkle med sproget«, skriver en elev. En anden kalder læreren en »ren renæssancemand«, der skaber »en eksplosion af viden og lærdom«, ved at blande flere interesser ind i fag.

Brian Saugberg, Mariagerfjord Gymnasium, Hobro, underviser i dansk. »I Brians undervisning var der aldrig et facit, men i stedet flere synspunkter som alle var rigtige på hver deres måde«, skriver en tidligere elev.

Her er de nominerede i erhvervsskolekategorien

Mogens Toft, Nordjyllands Landbrugsskole, Nibe, underviser i teknikfag, »Når Mogens kommer ind i lokalet bliver der ’absolut Tysnad’ - altså fuldstændigt stille«, skriver en elev, der tilføjer, at læreren er »utrolig faglig kompetent indenfor planteundervisning og teknisk undervisning i landbruget«.