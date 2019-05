Dommerne: Årets vindere oser af professionalisme

Fra 2.131 indstillinger til 9 vindere.

Siden vinduet for indstillinger til Politikens Undervisningspris lukkede i starten af april, har to dommerpaneler knoklet for at finde de stjerner, der skinner klarest i undervisningsuniverset.

Tirsdag aften bliver en hovedprisvinder og to særprisvindere i hver af prisens kategorier, grundskolen, gymnasierne og erhvervsskolerne, hædret. På prisskamlen vil blandt andet stå en dansk- og historielærer fra Mariagerfjord Gymnasium, en kokkelærer fra ZBC Slagelse, en folkeskolelærer fra Hjallerup og en onlinelærer, der underviser fra sin lejlighed i København.

Kan man overhovedet sige noget generelt om et så varieret felt af undervisere?

Ja, mener to jurymedlemmer.

Arbejde og fritid flyder sammen

Professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet Lars Qvortrup og uddannelsesdirektør på KEA – Københavns Erhvervsakademi Katja Munch Thorsen er enige om, at alle årets vindere oser af professionalisme og engagerer sig i eleverne på helt særlig vis.

»Jeg synes, det er meget opmuntrende at se, hvor dygtige de simpelt hen er som lærere«, siger Lars Qvortrup, der er debutant i årets grundskolepanel.

»De er lærerpersonligheder, som eleverne identificerer sig med og vokser af. For nogle af dem flyder lærerarbejdet og fritiden sammen«, siger han og giver et par eksempler fra grundskolekategorien:

Hovedprisvinderen Mette Kirkegård-Kjær fra Hjallerup går i weekenden til elevernes gymnastikopvisninger og motorløb for at drage det ind i undervisningen om mandagen. Særprisvinder Dorte Deurmann fra Faaborg inviterer eleverne hjem i sin have for at lave mad og sove i telt. Og det særprisvindende lærerteam fra Hanssted Skole tager deres 5.-klasser med på madkoloni på Bornholm.

Foruden professionalisme og engagement ser Lars Qvortrup en veludviklet holdånd hos vinderne i grundskolekategorien.

»Lærere er generelt set, synes jeg, blevet bedre til at arbejde sammen om eleverne, klassen og om at gøre hinanden dygtigere. Det skinner igennem hos vinderne«.

Klar til at hjælpe

Katja Munch Thorsen sidder på femte år i panelet for ungdomsuddannelser, der udpeger vinderne i gymnasie- og erhvervsskolekategorierne.

»Underviserne får i den grad formidlet et fagligt engagement og interesse i elevernes læring, som gør, at eleverne også gør sig umage og får lyst til at spille med«, siger uddannelsesdirektøren på KEA.

Vinderne evner i uovertruffen grad at være tilgængelige for eleverne, mener Katja Munch Thorsen. Flere af underviserne er meget opmærksomme på, at deres fag eller elevgruppe gør, at de virkelig skal lægge sig i selen for at motivere og hjælpe eleverne.

Det er syvende år i træk, at Politiken i samarbejde med Lundbeckfonden hylder dedikerede lærere med Undervisningsprisen. Skal det garvede panelmedlem pege på en tendens, der adskiller dette års vindere fra sidste år, falder snakken på det præstationspres, der plager mange unge.

»Noget af det, vi har lagt vægt på i udvælgelsen af flere af vinderne, er, at de forsøger at afhjælpe præstationspres. Ikke bare ved at tage det, der presser, væk fra de unge, men ved faktisk at træne noget af det, hvor man skal præstere. Så det bliver udramatisk og hverdagsagtigt«, siger Katja Munch Thorsen.

Foruden Lars Qvortrup og Katja Munch Thorsen udgøres dommerpanelerne af: