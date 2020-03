’Kaptajnen’ fra Odense kan både lære eleverne mere end nogen anden og drikke en bajer med dem

Automatisk oplæsning

»Jeg har grinet og grinet. Det er jo både meget bekræftende og meget rørende«, siger Andreas Peter Fenger, da Politiken fortæller ham, at han er en af de første, der er blevet indstillet til at vinde Politikens Undervisningspris.​​

Han er 43 år og har arbejdet på HF og VUC i Odense siden 2012, hvor han underviser i samfundsfag og historie.

På mindre end en time fik han 11 nomineringer fra den samme klasse, der omtaler ham som ’Kaptajnen’ og lige dele roser hans evne til at lære dem mere end nogen anden og til at drikke øl.

»Det ene er er nok et middel til det andet«, siger Andreas og uddyber:

»God undervisning handler om relationer. Dem skaber jeg ved at få eleverne til at grine. Det giver en uformel og tillidsfuld relation, at man kan afprøve grænserne for humor. Og det kan man kun ved at lære eleverne at kende, så man ved, hvornår man skal være seriøs, og hvornår man godt kan gå lidt til dem«, siger han.

Han fortæller, at navnet ’Kaptajnen’ opstod, fordi han engang afsluttede en sms til klassen med den hilsen.

»Og siden har jeg ikke heddet Andreas. Vi hilser heller ikke med ’hej’, men med klo eller hunnør«, siger han.

Men ikke jokes og godt humør er ikke alt. Flere af eleverne skriver i indstillingerne, at Andreas Fenger er den bedste lærer, de har haft, og en skriver, at han har en »FANTASTISK« evne til at vise dem tillid.

Fakta Politikens Undervisningspris 2020 Hvert år hylder Politiken og Lundbeckfonden de dygtigste og mest dedikerede lærere i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode underviser. Elever, forældre, rektorer, skoleledere, kolleger og alle andre kan indstille deres kandidat, som både kan være en enkeltperson eller et lærerteam fra grundskolen, gymnasier og erhvervsskoler. Der er åbent for indstillinger i perioden 3. marts - 4. april 2020. To fagpaneler finder vinderne, som bliver fejret i Pressen den 12. maj 2020. Vis mere

En elev beskriver at have haft det svært i perioder, hvor Andreas Fenger var en afgørende støtte.

»Da vi skulle skrive DHO (stor skriftlig opgave, red), blev han og hjalp mig gennem en total nedsmeltning, fordi jeg ikke anede, hvad jeg skulle. Han blev endda og hjalp videre, efter de andre fra klassen var gået«, skriver eleven.

Og det er netop balancen mellem det sjove og det seriøse, Andreas Fenger ligger til grund for sin succes hos eleverne.

»Når man har empati kan man både få dem til at grine og engagere dem i undervisningen. Man kan ingen af tingene, hvis man ikke interesserer sig for eleverne en og en«, siger han.

At dømme fra indstillingerne, har han ramt den balance.

En elev skriver: »Jeg har aldrig været særlig interesseret i historie og samfundsfag, men det ændrede sig fra første dag, Kaptajnen stod ved tavlen«, men en anden roser ham for at kunne »bunde en øl« hurtigere end eleven selv.

Men den køber Andreas Fenger ikke.

»Det med øllen tror jeg ikke er rigtigt, jeg kan slet ikke følge med på deres niveau. Men det er rigtigt, at jeg en gang eller to drak en øl med dem på studieturen, inden jeg fulgte nogle af dem hjem«, siger han.

Politikens Undervisningspris uddeles i samarbejde med Lundbeckfonden, og du kan indstille en lærer her.