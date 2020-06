Susanne løftede Lasse fra 02 til 10 i læsning og vinder undervisningsprisen

Susanne Christensens elever omtaler hende som »ekstra mor«, en kollega kalder hende »enestående«, og så får hun selv de mest skoletrætte drenge i 9. klasse til at interessere sig for litteratur.

I løbet af de næste dage vil de 10 vindere af Politikens Undervisningspris 2020 løbende blive offentliggjort.

Vi starter med hovedprisvinderen i grundskolekategorien, Susanne Christensen, der underviser udskolingseleverne i dansk på Baltorpskolen i Ballerup.

Hun hyldes for sin evne til at se den enkelte elev og for at rykke alle fagligt.

»Hun besøgte mig, da jeg var indlagt på børnepsykiatrisk afdeling og havde det rigtig skidt. Det havde jeg ikke regnet med, at en lærer ville gøre for mig, men det gjorde Susanne«, siger en Lasse Andersen fra 9. klasse, da Politiken besøger skolen for at fortælle Susanne Christensen, at hun har vundet prisen.

Tag hovedtelefoner på, og se Susanne Christensens reaktion her:

Lasse Andersen er en af mange, der har indstillet Susanne Christensen til undervisningsprisen, der hvert år uddeles i samarbejde med Lundbeckfonden.

Han fortæller, at Susanne Christensen – udover at have været der for ham under indlæggelsen i psykiatrien – generelt viser helt særlig omsorg og tager stort ansvar for sine elever.

»Også fagligt. Hun har løftet mig fra 02 til 10 i læsning«, siger han.

Skaber læselyst

Lasse Andersen er ikke den eneste, der ser noget særligt i Susanne Christensen. Af indstillingerne til prisen, der både er skrevet af kollegaer og elever, fremhæves det, at Susanne Christensen kan få selv de mest skoletrætte drenge i 9. klasse til at interessere sig for litteratur, at hun løfter elevernes faglige niveau markant, og at hun er så omsorgsfuld, at flere beskriver hende som en form for »ekstra mor« .

»De forventninger til en og den entusiasme, Susanne har, har rykket hele klassen. Vi har fået det faglige største løft nogensinde«, skriver en elev i sin indstilling.

Og det er ikke kun Susanne Christensens elever og kollegaer, der er imponerede over hendes evner som underviser.

Også det faglige panel, der står for at vurdere indstillingerne i grundskolekategorien, er blevet overbevist om Susanne Christensen som lærer.

De har valgt at honorere hende med årets hovedpris og 75.000 kroner.

»Som lærer er der tre ting, man skal mestre. Relationen til sit fag, relationen til eleverne og ikke mindst skal man kunne få relationen mellem elev og fag til at fungere. Og det er kan Susanne«, siger Lise Tingleff.

Hun er områdechef for grundskolerne hos Danmarks Evalueringsinstitut, og så sidder hun i dommerpanelet for grundskolekategorien.

Hun fortæller, at panelet lagde vægt på, at Susanne Christensen er »ekstraordinært« dygtig til at gøre sit fag tilgængeligt for eleverne og er ikke tvivl om, at hun er den rigtige vinder.

»Når skoletrætte drenge i 9. klasse fortæller, at de har fået læselysten tilbage, vidner det om, at hun både er enormt vidende i sit fag og vedholdende i relationen til eleverne«, siger Lise Tingleff.

Susanne er overrasket

Susanne Christensen betegner sin fornemste opgave som en form for guide, der skal gøre eleverne til »herre i eget hus« og hjælpe dem til at udvikle »en stemme og en mening« i forhold til deres eget liv.

Hun er for en gangs skyld tom for ord, da Politiken overrasker hende med nyheden om, at hun har vundet hovedprisen.