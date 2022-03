Søren Brostrøm var en mønsterelev. Men i 4. klasse skete der noget, der fik ham ud af kurs

Lidt af et orakel

Søren Brostrøm voksede op i de glade 70’er, som han selv siger. Hans nyuddannede lægeforældre havde købt et lidt for stort hus i Risskov. Lidt for stort, fordi det var oliekrise tiderne, hvor man brugte lidt for mange penge, i forhold til hvad man havde. Men det var også et andet Risskov, end det som i dag er Aarhus’ svar på Gentofte. Der var dem, der boede på den ene og den anden side af Grenåvej. Underforstået, at det var underklassen som boede på den ’forkerte’ side. På Strandvejsskolen blev børnene fra begge sider af vejen blandet. Nogle af børnene havde enorme udfordringer af social karakter og svært ved at lære at læse, skrive og regne.

»Blandingen er jo på mange måder, når folkeskolen er bedst. Det er i hvert fald essensen af den første del af ordet ’folke’, at vi skulle blive gode samfundsborgere på tværs af klasseskel«, siger Søren Brostrøm.

Fru Poulsen var en af dem, der formåede at se dem alle og deres behov. Søren Brostrøm husker hende mest af alt som lidt af et orakel. En af dem som alle børnene så meget op til på skolen. Så meget, at der var en fornemmelse af, at Anne Marie Poulsen kunne det hele og vidste det hele.





Fakta Politikens Undervisningspris 2022 Politiken sætter fokus på de gode lærere og på den gode undervisning og hylder de lærere, der udfordrer og griber eleverne, får dem engageret og viser dem nye perspektiver. Lærere, der underviser i grundskolen, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, kan indstilles. Der kan enten indstilles en enkeltperson eller et lærerteam. I begge tilfælde skal der kun laves én indstilling. Du indstiller din kandidat på politiken.dk/indstil. Her kan du også se, hvilke lærere der ellers er indstillet til prisen. Du kan indstille din kandidat frem til og med 28. marts 2022 kl. 23.59. Der sidder to faglige paneler klar til at se på hver enkelt: et panel for grundskoler og et for ungdomsuddannelser. I altuddeles ni priser. Der uddeles én hovedpris på 75.000 kr. i hver af de tre kategorier. Derudover uddeles to særpriser a 25.000 kr. per kategori. Priserne uddeles tirsdag 17. maj 2022 ved en fest i Pressen i Politikens Hus. Politikens Undervisningspris er støttet af Villum Fonden. Villum Fonden er en almennyttig fond stiftet i 1971, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. Vis mere

»Hun træder frem for mig som en fuldstændig, fantastisk god folkeskolelærer. Jeg kunne godt lide hendes timer. En gang om ugen slæbte hun klaveret på rullehjul fra lærerværelset til vores klasselokale, og så sang vi alle sammen højt. Men vi lærte også noget, og vi hørte efter. Det er man jo helt bevidst om som skoleelev. Er der ro i klassen, eller bliver der råbt og skreget«, siger han og tilføjer:

»Jeg havde jo også lærere, der var sjove og vildt underholdende, men hvor jeg bagefter tænkte ’hva fanden, fik jeg egentlig ud af de historietimer?’ Det er ligesom den gamle joke, som vi har i sundhedsvæsenet. Hvem vil du helst opereres af – den søde kirurg eller den dygtige, som ikke er særlig sød? De fleste ville nok vælge den dygtige, men drømmescenariet er jo en kombination af begge. Fru Poulsen står som kombinationen for mig i min tidlige skoleår«.

